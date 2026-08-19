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Федоров заговорив про вибори під час війни: яку головну проблему приховав екс-міністр

Після резонансної відставки експосадовець заявив, що проблеми проведення виборів можна вирішити

19 серпня 2026, 12:17
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Кравцев Сергей

Багато хто на це очікував і після резонансної відставки з посади міністра оборони Михайло Федоров нарешті заговорив. Там багато всього було, але звісно зрезонувало про вибори під час війни. Більше того, він навіть притомно окреслив ті проблеми, які потрібно вирішити для проведення таких виборів. І навіть заявив, що можна знайти рішення для вирішення цих проблем. Про це розповів політичний експерт Олександр Мережко.

Федоров заговорив про вибори під час війни: яку головну проблему приховав екс-міністр

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, от тільки Михайло Федоров не сказав головного, а саме, які такі рішення можуть дати змогу провести вибори вже зараз. 

За словами експерта, останній рік чи навіть більше на різних офіційних та неформальних майданчиках кращі фахівці з виборчих процесів дискутують та напрацьовують варіанти таких рішень. І попри різне бачення деталей, є певний стратегічний консенсус: в умовах активної фази війни проведення будь-яких виборів не можливе. Можлива лише їх імітація. Але Федорова це не дуже бентежить. 

"Мабуть ідея "виборів у смартфоні" продовжує жити в його голові, незважаючи на усі перестороги фахівців. Тут для нього у мене погана новина. Будь-які форми дистанційного голосування вразливі для втручання з боку якраз влади. А Федоров, я так розумію, вже опозиція", – зазначив аналітик. 

Він зауважує, якщо ж говорити про загальне враження від промови, то з точки зору технології все добре: світло, звук, картинка, текст, але без "вогника".

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Офісі президента України відреагували на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який закликав напрацювати механізм проведення виборів за умов тривалої війни. На Банковій заявили, що сам факт проведення виборів не заперечують, однак головною перешкодою залишаються безпекові умови. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на співрозмовника в Офісі президента.




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