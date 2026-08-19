Федоров заговорил о выборах во время войны: какую главную проблему скрыл экс-министр

Многие этого ожидали и после резонансной отставки с должности министра обороны Михаил Федоров наконец заговорил. Там многое было, но конечно срезонировало о выборах во время войны. Более того, он даже в сознании очертил те проблемы, которые нужно решить для проведения таких выборов. И даже заявил, что можно найти решение для решения этих проблем. Об этом рассказал политический эксперт Александр Мережко.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, вот только Михаил Федоров не сказал главного, а именно, какие такие решения могут позволить провести выборы уже сейчас.

По словам эксперта, последний год или даже больше на разных официальных и неформальных площадках лучшие специалисты по избирательным процессам дискутируют и разрабатывают варианты таких решений. И, несмотря на разное видение деталей, есть определенный стратегический консенсус: в условиях активной фазы войны проведение каких-либо выборов невозможно. Возможна только их имитация. Но Федорова это не очень смущает.

"Видимо идея "выборов в смартфоне" продолжает жить в его голове, несмотря на все предостережения специалистов. Здесь для него у меня плохая новость. Любые формы дистанционного голосования уязвимы для вмешательства со стороны власти. А Федоров, я так понимаю, уже оппозиция", – отметил аналитик.

Он замечает, если говорить об общем впечатлении от речи, то с точки зрения технологии все хорошо: свет, звук, картинка, текст, но без "огонька".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Офисе президента Украины отреагировали на заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова, призвавшего наработать механизм проведения выборов в условиях длительной войны. На Банковой заявили, что сам факт проведения выборов не отрицают, однако главным препятствием остаются условия безопасности. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в Офисе президента.



