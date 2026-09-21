Федоров раскрыл детали возможных выборов: что на самом деле остановило Зеленского

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что президент Владимир Зеленский еще в июне готов был рассматривать проведение выборов до завершения войны. По его словам, от этой идеи глава государства отказался после того, как стало ясно, что участие в выборах может принять бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом Федоров рассказал в интервью УП.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Экс-министр утверждает, что предлагал провести сначала президентские, а затем парламентские выборы еще до завершения боевых действий. По его словам, поначалу Зеленский был готов к такому сценарию.

Еще в июне я предложил их провести. Зеленский был готов, но из-за того, что ушел бы Залужный, отказался", — заявил Федоров.

По его словам, во время разговора с президентом он объяснял необходимость выборов тем, что это позволило бы властям сосредоточиться на войне, а не будущей политической кампании.

Федоров также заявил, что не видит проблем в организации выборов во время войны и считает, что процесс можно провести последовательно. В то же время, его слова являются личной оценкой и описанием внутренних разговоров, а не официальным подтверждением позиции президента.

По словам эксминистра, после того, как он начал публично продвигать тему выборов, к нему не обращались непосредственно с предложениями финансировать собственный политический проект. В то же время, он утверждает, что заинтересованных в такой перспективе было немало.

Собеседник Украинской правды из команды Зеленского подтвердил, что Федорова сейчас воспринимают как политического оппонента. По его словам, часть оппозиции также рассматривает эксминистра как конкурента Залужного.

Таким образом, по версии Федорова, дискуссия о возможных выборах уже прошла внутри президентской команды. В то же время, официального решения о проведении выборов во время военного положения пока нет, а утверждения Федорова о мотивах изменения позиции Зеленского остаются его собственной версией событий.

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