Федоров проти Зеленського: у чому фатально прорахувався ексміністр

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Кречмаровская Наталия
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров достатньо різко висловився і про війну в Україні, зазначивши, що країна поступово програє, і про корупцію при Зеленському.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що Федоров хотів повторити кампанію 2019 року і розповів, “що пішло не так”. За його словами, Федоров був дотичний до компанії Зеленського і вирішив, що все знає.
Тому, Федоров, підіймаючи питання про корупцію, забуває, що у 2019 році Зеленський міг поставити такі питання владній структурі, тому що він ніколи у владі не працював, пояснив Загородній.
Загородній акцентував, що у ситуації з Федоровим виникає смислова виделка — ексміністр багато років сам працював у владній вертикалі, і якщо він починає запитувати про корупцію, то виникають питання і до нього. Федоров цього ще не зрозумів, підсумував експерт.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які питання виникають в Ради до діяльності Федорова.