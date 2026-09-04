Федоров проти Зеленського: у чому фатально прорахувався ексміністр

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров достатньо різко висловився і про війну в Україні, зазначивши, що країна поступово програє, і про корупцію при Зеленському.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що Федоров хотів повторити кампанію 2019 року і розповів, “що пішло не так”. За його словами, Федоров був дотичний до компанії Зеленського і вирішив, що все знає.

“Він як людина так достатньо спрощено дивиться на реальність, подумав, що тепер знає, що саме таким чином зможе підтримувати до себе інтерес і може повторити кампанію Зеленського. Це неможливо, тому що, щоб зробити кампанію Зеленського, потрібно бути Зеленським, мати сукупність особистісних якостей, за що Зеленського обирали”, — зазначив експерт.

Тому, Федоров, підіймаючи питання про корупцію, забуває, що у 2019 році Зеленський міг поставити такі питання владній структурі, тому що він ніколи у владі не працював, пояснив Загородній.

“І у Зеленського був і залишається досі величезний репутаційний капітал. Тоді вся країна знала, як він заробив гроші. Питань до нього не було, тому що він був з приватного бізнесу. І коли він заходив у кампанію там проти Порошенка, у нього була репутація це запитувати і не отримавши відповідь, відповідно отримати той результат”, — зазначив політолог.

Загородній акцентував, що у ситуації з Федоровим виникає смислова виделка — ексміністр багато років сам працював у владній вертикалі, і якщо він починає запитувати про корупцію, то виникають питання і до нього. Федоров цього ще не зрозумів, підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які питання виникають в Ради до діяльності Федорова.



