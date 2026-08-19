Федоров пішов у контрнаступ: чому тема виборів може стати сигналом для антиелекторату Зеленського

Екс-міністр оборони Михайло Федоров фактично пішов в медійний контрнаступ, записавши звернення до громадян з акцентом на темі демократії і необхідності виборів. про це розповів політичний експерт Віктор Шаптала.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Експерт вважає це спробою "перепрошити протестний імпульс", що об'єктивно втрачається через фактичне закриття теми його призначення на посаду міністра оборони, під акомпанемент нової теми — вимоги виборів та збереження демократії.

При цьому експерт звертає увагу на два показові моменти. Перший – піднята раптово Федоровим тема виборів, яка сама по собі недостатньо навіть популярна в широкому суспільстві через воєнну обережність, може мати схвальний резонанс за океаном, якщо навіть не бути актуальним сигналом, породженим звідти в політичному розрахунку. Адміністрація Дональда Трампа і частина республіканців давно цю тему артикулювали. Можливо, Федоров стає конкурентною ставкою певних зовнішніх гравців США в цій політичній грі.

"Другий момент. Тема виборів – це дуже креативний інструмент акуратного перехоплення антиелекторату Зеленського. Дивіться, Федоров не може сказати: "я в опозиції до Зеленського", але йому потрібно сгенерувати певний публічний орієнтир: збирайтесь біля мене всі ті, кого Зеленський не буде влаштовувати у майбутньому. Цей весь контингент якось треба оформити легітимним чином і отут виникає рамка демократичних виборів як закамуфльованої ознаки бажання змінити Зеленського", — зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Офісі президента України відреагували на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який закликав напрацювати механізм проведення виборів за умов тривалої війни. На Банковій заявили, що сам факт проведення виборів не заперечують, однак головною перешкодою залишаються безпекові умови. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на співрозмовника в Офісі президента.



