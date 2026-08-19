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Федоров пошел в контрнаступление: почему тема выборов может стать сигналом для антиэлектората Зеленского

Акцент Михаила Федорова на демократии и выборах может быть попыткой перехватить протестные настроения, сформировать новый политический центр притяжения и одновременно послать сигнал внешним партнерам Украины

19 августа 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Экс-министр обороны Михаил Федоров фактически ушел в медийное контрнаступление, записав обращение к гражданам с акцентом на тему демократии и необходимости выборов. Об этом рассказал политический эксперт Виктор Шаптала.

Федоров пошел в контрнаступление: почему тема выборов может стать сигналом для антиэлектората Зеленского

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Эксперт считает это попыткой "извиниться протестный импульс", объективно теряемой из-за фактического закрытия темы его назначения на должность министра обороны, под аккомпанемент новой темы — требования выборов и сохранения демократии.

При этом эксперт обращает внимание на два показательных момента. Первый – внезапно поднятая Федоровым тема выборов, которая сама по себе недостаточно даже популярна в широком обществе из-за военной осторожности, может иметь одобрительный резонанс за океаном, если даже не быть актуальным сигналом, порожденным оттуда в политическом расчете. Администрация Дональда Трампа и часть республиканцев давно эту тему артикулировали. Возможно, Федоров становится конкурентной ставкой некоторых внешних игроков США в этой политической игре.

"Второй момент. Тема выборов – очень креативный инструмент аккуратного перехвата антиэлектората Зеленского. Смотрите, Федоров не может сказать: "я в оппозиции к Зеленскому", но ему нужно сгенерировать определенный публичный ориентир: собирайтесь у меня все те, кого Зеленский не будет устраивать в будущем. Этот весь контингент как-то нужно оформить легитимным образом, и тут возникает рамка демократических выборов как закамуфлированного признака желания изменить Зеленского", — отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Офисе президента Украины отреагировали на заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова, призвавшего наработать механизм проведения выборов в условиях длительной войны. На Банковой заявили, что сам факт проведения выборов не отрицают, однако главным препятствием остаются условия безопасности. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в Офисе президента.




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