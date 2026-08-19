Федоров кинув виклик Зеленському: яка справжня мета заяви про вибори

Після резонансної відставки Михайло Федоров нарешті озвучив свою позицію щодо виборів під час війни. Ексміністр заявив, що Україна має шукати законний і безпечний механізм для їх проведення, якщо війна затягнеться, а також окреслив низку проблем, які для цього необхідно вирішити. Водночас конкретного сценарію, як саме організувати вибори вже зараз, Федоров не представив. Його заява вже викликала активну політичну дискусію та неоднозначну реакцію. Про що насправді говорять заяви Михайла Федорова? Чи можливо реально провести в Україні демократичні та легітимні вибори під час активної фази війни? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: із відкритих джерел

Настав час Х для Федорова

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, Михайло Федоров активізувався, тому що наступив час Х для нього. Сьогодні вже Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Відповідно компроміси закінчились. І той потенціал, який склався за цей період у Федорова, треба персоналізовувати, а для цього треба прояснити позиції.

"Позицію щодо боротьби за пост міністром оборони, звичайно, можна певний час просувати, але вона не глобальна. Люди хочуть змін. Якщо ж ти хочеш мати політичне життя, то ти повинен вийти з якоюсь програмою. Те, що Федоров зробив вчора, це заява на участь, а не про якісь принципи. За все хороше, проти всього поганого. Він нічого конкретно не назвав. Що це за система? Хто створював цю систему? Хто її очолює? Чому є криза державного управління? Хто організував цю кризу? І з відповіді на ці запитання постало б нове логічне питання: як це все змінити? Це важко дуже багатьом людям пояснити, як зміна міністра оборони, повернення Федорова на посаду міністра оборони, може взагалі прояснити всі ці питання, навести лад у державному управлінні. Але це питання вже для експертів, журналістів, для людей, які розуміють всі ці процеси. А для загалу, як можна змінити? Провести вибори, є й інші методи. Можна, для прикладу, створити якийсь технічний уряд, звернутися до Ради міжнародних експертів, які оберуть урядовців", – зазначив експерт.

Олексій Голобуцький наголошує, що єдиний вихід із ситуації – вибори. Якщо ж не буде виборів, то будуть лише нові прізвища, які так само будуть працювати в цій системі.

Щодо того чи можливо провести вибори від час війни співрозмовник порталу "Коментарі" говорить, що 90% населення не являли собі взагалі життя під час повномасштабної війни, але ж життя продовжується.

"Коли всі критики виборів під час війни говорять, що їх провести неможливо, то їм треба нагадати, що навкруги продовжується життя, люди ходять у торгові центри, кінотеатри, театри. Я, якщо припустити, що війна на виснаження буде ще 10 років, то, що нам лишається – старіти разом з Зеленськими, з усією цією бандою. Я особисто, як політтехнолог, проти виборів, тому що розумію, що нічого не зміниться. Ризиків величезна кількість. А ефект від виборів може бути нульовий чи мінусовий навіть. Але це не означає, що вибори не потрібно проводити. Військовим можна створити момент, щоб голосування було цифровим шляхом, але, знову ж таки, мова йде не про мільйон людей. 700-800 тисяч військових знаходяться в тилу і можуть проголосувати на дільницях. Можна це все організувати. Про голосування біженців взагалі нічого думати, європейці все це допоможуть організувати і профінансувати", – зазначив Олексій Голобуцький.

Починається принципово новий етап внутрішньополітичної ситуації в Україні під час війни

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко вважає, що відеозвернення Федорова із закликом до виборів – це фактично перехід екс-міністра оборони в опозицію. Ситуативно це відповідь на те, що остаточно закрита тема його повернення на посаду міністра оборони, але зараз ставки зростають.

"Федоров, по суті, пропонує в певній перспективі, і навряд далекій, визначитись українцям, хто правий в його протистоянні із Зеленським. І йдеться не просто про особисте протистояння. Федоров прямо натякає на протистояння з "колективним Зеленським", в якому візуально присутні і Єрмак, і Арахамія, і який, по контексту звинувачується в корупції. Це як прелюдія до власної виборчої кампанії. І заклик розпочати дискусію про вибори під час війни. І це спосіб кардинально переформатувати політичний порядок денний і перехопити внутрішньополітичну стратегічну ініціативу. Задачею-мінімум цього звернення було – вплинути на голосування у Верховній Раді по міністру оборони", – зазначив експерт.

Володимир Фесенко говорить, що із задачею-максимум складніше – кардинально розвернути внутрішньополітичний процес через ідею виборів під час війни. На даний момент більшість українців проти виборів під час війни, але є відчутна тенденція зменшення кількості противників виборів під час війни. І зараз проти виборів під час війни виступає трохи більше половини українців. Виступ Федорова може змінити цю пропорцію. Може суттєво збільшитись кількість прихильників виборів під час війни.

"Щодо того, як проводити ці вибори? Провести нормальні вибори за звичними процедурами під час такої війни, як зараз, практично неможливо. І тут технологічний гуру Михайло Федоров може запропонувати альтернативні технології голосування – голосування в смартфоні і, можливо, також голосування поштою. Впевнений, що вже найближчим часом він запропонує свої конкретні пропозиції з цього приводу. Він буде діяти покроково, щоб постійно зберігати ініціативу за собою. Щодо критики виборів в електронний спосіб, то зараз побачимо, що багато хто, особливо в опозиції, змінить свою думку щодо виборів у смартофоні. Простіше за все, навіть в дуже стислі терміни, провести таким чином вибори Президента України. І ці вибори фактично перетворяться в референдум про довіру Зеленському і Федорову, і вибір між Зеленським і Федоровим. І це, мабуть, теж частина стратегії Федорова. Він не може і не хоче чекати. В цьому сенсі він дуже схожий на Зеленського. І Федоров буде боротися проти Зеленського в його ж стилі – рішуче і швидко, але з своїми технологічними перевагами, яких не має у Зеленського. А на даний момент Картонковий майдан і всі противники Зеленського отримують нові гасла, і провідну ідею, яка буде їх рушійною силою", – зазначив політолог.

На його думку, все схоже на те, що починається принципово новий етап внутрішньополітичної ситуації в Україні під час війни, але саме про війну не можна забувати. Саме війна є головним викликом для всіх нас, в тому числі і для Зеленського і для Федорова.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Зеленського відповіли на заяву Федорова щодо виборів під час війни.



