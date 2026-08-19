Федоров бросил вызов Зеленскому: какая настоящая цель заявления о выборах

После резонансной отставки Михаил Федоров наконец-то озвучил свою позицию по выборам во время войны. Эксминистр заявил, что Украина должна искать законный и безопасный механизм для их проведения, если война затянется, а также обозначил ряд проблем, которые необходимо решить. В то же время, конкретного сценария, как именно организовать выборы уже сейчас, Федоров не представил. Его заявление уже вызвало активную политическую дискуссию и неоднозначную реакцию. О чем действительно говорят заявления Михаила Федорова? Можно ли реально провести в Украине демократические и легитимные выборы во время активной фазы войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Настало время Х для Федорова

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что Михаил Федоров активизировался, потому что наступило время Х для него. Сегодня уже Верховная Рада поддержала назначение Евгения Хмары министром обороны Украины. Соответственно, компромиссы закончились. И тот потенциал, который сложился за этот период у Федорова, нужно персонализировать, а для этого нужно прояснить позиции.

"Позицию по борьбе за пост министром обороны, конечно, можно некоторое время продвигать, но она не глобальна. Люди хотят перемен. Если же ты хочешь иметь политическую жизнь, ты должен выйти с какой-то программой. То, что Федоров сделал вчера, это заявление на участие, а не какие-то принципы. За все хорошее против всего плохого. Он ничего конкретно не назвал. Что это за система? Кто создавал эту систему? Кто ее возглавляет? Почему есть кризис государственного управления? Кто организовал этот кризис? И из ответа на эти вопросы встал бы новый логический вопрос: как это изменить? Это трудно очень многим людям объяснить, как смена министра обороны, возвращение Федорова на должность министра обороны может вообще прояснить все эти вопросы, навести порядок в государственном управлении. Но этот вопрос уже для экспертов, журналистов, для людей, понимающих все эти процессы. А для общественности, как можно изменить? Провести выборы есть и другие методы. Можно, например, создать какое-то техническое правительство, обратиться в Совет международных экспертов, которые изберут чиновников", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий отмечает, что единственный выход из ситуации – выборы. Если же не будет выборов, то будут только новые фамилии, которые так же будут работать в этой системе.

Насчет того, возможно ли провести выборы со времени войны собеседник портала "Комментарии" говорит, что 90% населения не представляли себе вообще жизни во время полномасштабной войны, но жизнь продолжается.

"Когда все критики выборов во время войны говорят, что их провести невозможно, то им нужно напомнить, что вокруг жизнь продолжается, люди ходят в торговые центры, кинотеатры, театры. Я если предположить, что война на истощение будет еще 10 лет, то, что нам остается – стареть вместе с Зеленскими, со всей этой бандой. Я лично как политтехнолог против выборов, потому что понимаю, что ничего не изменится. Рисков огромное количество. А эффект от выборов может быть даже нулевой или минусовый. Но это не значит, что выборы не нужно проводить. Военным можно создать момент, чтобы голосование было цифровым путем, но, опять же, речь идет не о миллионе людей. 700-800 тысяч военных находятся в тылу и могут проголосовать на участках. Можно все это организовать. О голосовании беженцев вообще нечего думать, европейцы все это помогут организовать и профинансировать", – отметил Алексей Голобуцкий.

Начинается принципиально новый этап внутриполитической ситуации в Украине во время войны

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что видеообращение Федорова с призывом к выборам – это фактически переход экс-министра обороны в оппозицию. Ситуативно это ответ на то, что окончательно закрыта тема его возвращения на должность министра обороны, но сейчас ставки растут.

"Федоров, по сути, предлагает в определенной перспективе, и вряд ли далекой, определиться украинцам, кто прав в его противостоянии с Зеленским. И речь идет не просто о личном противостоянии. Федоров прямо намекает на противостояние с "коллективным Зеленским", в котором визуально присутствуют и Ермак, и Арахамия, и который, по контексту, обвиняется в коррупции. Это как прелюдия к собственной избирательной кампании. И призыв начать дискуссию о выборах во время войны. И это способ кардинально переформатировать политическую повестку дня и перехватить внутриполитическую стратегическую инициативу. Задачей-минимум этого обращения было – повлиять на голосование в Верховной Раде по министру обороны", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко говорит, что с задачей-максимум сложнее – кардинально развернуть внутриполитический процесс из-за идеи выборов во время войны. На данный момент большинство украинцев против выборов во время войны, но ощутима тенденция уменьшения количества противников выборов во время войны. И сейчас против выборов во время войны выступает чуть больше половины украинцев. Выступление Федорова может поменять эту пропорцию. Может существенно увеличиться количество сторонников выборов во время войны.

"Что касается проведения этих выборов? Провести нормальные выборы по привычным процедурам во время такой войны, как сейчас, практически невозможно. И здесь технологический гуру Михаил Федоров может предложить альтернативные технологии голосования – голосование в смартфоне и, возможно, голосование по почте. Уверен, что уже в ближайшее время он предложит свои конкретные предложения на этот счет. Он будет действовать пошагово, чтобы постоянно сохранять инициативу за собой. Что касается критики выборов электронным способом, то сейчас увидим, что многие, особенно в оппозиции, изменят свое мнение относительно выборов в смартофоне. Проще всего, даже в очень сжатые сроки, провести таким образом выборы Президента Украины. И эти выборы фактически превратятся в референдум о доверии Зеленскому и Федорову, и выбор между Зеленским и Федоровым. И это, вероятно, тоже часть стратегии Федорова. Он не может и не хочет ждать. В этом смысле он очень похож на Зеленского. И Федоров будет бороться против Зеленского в его же стиле – решительно и быстро, но со своими технологическими преимуществами, которых нет у Зеленского. А на данный момент Картонная площадь и все противники Зеленского получают новые лозунги и ведущую идею, которая будет их движущей силой", – отметил политолог.

По его мнению, все похоже, что начинается принципиально новый этап внутриполитической ситуации в Украине во время войны, но именно о войне нельзя забывать. Именно война – главный вызов для всех нас, в том числе и для Зеленского и для Федорова.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского ответили на заявление Федорова по поводу выборов во время войны.



