"Фатальна помилка": з'явилася реакція військових на відставку Федорова

Рішення президента України Володимира Зеленського не вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони в новому складі уряду викликало активну дискусію серед військових, ветеранів та волонтерів. На засіданні фракції "Слуга народу" глава держави повідомив, що пропонуватиме на цю посаду чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Реакція військових на звільнення Федорова. Фото: Генштаб ЗСУ

Сам Федоров уже підтвердив завершення роботи в Міністерстві оборони та опублікував допис у соцмережах. Він подякував команді та колегам, однак не згадав президента. На посаді міністра оборони Федоров перебував з 14 січня 2026 року. Зібрали реакції військових на відставку Федорова з посади Міністра оборони.

Одним із найгучніших критиків рішення Зеленського став військовослужбовець медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський. Він закликав громадян вийти на мирний протест під Офіс президента, заявивши, що звільнення міністра відбувається саме тоді, коли в оборонному відомстві розпочалися ефективні реформи.

"Друзі, неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ, замінюючи його на людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути. Ми ніколи не переможемо росію, поки в нашій армії та наших міністерствах царюють такий самий тотальний нафталін і корупція. Закликаю всіх небайдужих вийти завтра о 9:01 на площу Франка і показати президенту, що ми проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців", — закликав Козятинський.

Водночас військовослужбовець Станіслав Бунятов виступив проти проведення мітингів. На його думку, масові акції можуть бути використані Росією для інформаційних операцій і створення враження про внутрішню дестабілізацію України.

"Бачу багато повідомленнь про мітинги і тд. Х*йова ідея, влада і так бачить наші настрої. Толку від зборіща ніякого, лише русні підігравати з понтом про початок "майдану", який росіяни обов’язково почнуть фінансувати, це призведе до краху нашої держави. Сподіваємося, Федоров займе якесь нормальне місце, повʼязане з оборонкою, і наведе там порядок, бо окрім МО, зламаних ніг, на яких оборона не ходить, у нас дуже багато", — пише Бунятов.

Найрізкішу оцінку дала військовослужбовиця та волонтерка Марія Берлінська. Вона назвала кадрове рішення "однією з найбільших помилок президента", наголосивши, що команда Федорова зробила вагомий внесок у розвиток технологічної складової української оборони.

"Призначити Федорова міністром оборони — одне з наймудріших рішень Президента Зеленського. Звільнити Федорова зараз — одна з найбільших помилок Президента Зеленського. Те, що робив Федоров з командою для переваги в технологічній війні — безумовно талановито, а моментами навіть без перебільшення геніально. Це рішення президента буде коштувати нам не дорого. А безумно дорого. Фатальна помилка Президента", — вважає Берлінська.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" зайняв більш стриману позицію. Він визнав, що Федоров не був бездоганним керівником, однак зазначив, що наразі не бачить очевидної кандидатури, здатної рівноцінно замінити його на посаді.

"Не робив з Федорова ідеального міністра та взірця, були, як і у всіх, свої мінуси, але обʼєктивно на даний момент взагалі не можу сказати, хто більш менш рівноцінний може його замінити на посаді, поки таких кандидатів не видно. Час скаже краще за будь-які слова, тому спостерігаємо, що нам дасть нова команда. Питання виключно в одному — що буде сприйматися за результат у вищих ешелонах влади", — реагує Алекс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що між Михайлом Федоровим та генералами спалахнув конфлікт.

Також "Коментарі" писали, що Володимир Омелян критично оцінив результати роботи Михайла Федорова на оборонному напрямку.