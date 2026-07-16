"Фатальна помилка": з'явилася реакція військових на відставку Федорова

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Slava Kot
Рішення президента України Володимира Зеленського не вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони в новому складі уряду викликало активну дискусію серед військових, ветеранів та волонтерів. На засіданні фракції "Слуга народу" глава держави повідомив, що пропонуватиме на цю посаду чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Реакція військових на звільнення Федорова. Фото: Генштаб ЗСУ
Сам Федоров уже підтвердив завершення роботи в Міністерстві оборони та опублікував допис у соцмережах. Він подякував команді та колегам, однак не згадав президента. На посаді міністра оборони Федоров перебував з 14 січня 2026 року. Зібрали реакції військових на відставку Федорова з посади Міністра оборони.
Одним із найгучніших критиків рішення Зеленського став військовослужбовець медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський. Він закликав громадян вийти на мирний протест під Офіс президента, заявивши, що звільнення міністра відбувається саме тоді, коли в оборонному відомстві розпочалися ефективні реформи.
Водночас військовослужбовець Станіслав Бунятов виступив проти проведення мітингів. На його думку, масові акції можуть бути використані Росією для інформаційних операцій і створення враження про внутрішню дестабілізацію України.
Найрізкішу оцінку дала військовослужбовиця та волонтерка Марія Берлінська. Вона назвала кадрове рішення "однією з найбільших помилок президента", наголосивши, що команда Федорова зробила вагомий внесок у розвиток технологічної складової української оборони.
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" зайняв більш стриману позицію. Він визнав, що Федоров не був бездоганним керівником, однак зазначив, що наразі не бачить очевидної кандидатури, здатної рівноцінно замінити його на посаді.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що між Михайлом Федоровим та генералами спалахнув конфлікт.
Також "Коментарі" писали, що Володимир Омелян критично оцінив результати роботи Михайла Федорова на оборонному напрямку.