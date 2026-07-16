"Роковая ошибка": появилась реакция военных на отставку Федорова

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Slava Kot
Решение президента Украины Владимира Зеленского не вносить кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны в новом составе правительства вызвало активную дискуссию среди военных, ветеранов и волонтеров. На заседании фракции "Слуга народа" глава государства сообщил, что будет предлагать на этот пост действующего министра внутренних дел Игоря Клименко.
Реакция военных на увольнение Федорова. Фото: Генштаб ВСУ
Сам Федоров уже подтвердил завершение работы в Министерстве обороны и опубликовал сообщение в соцсетях. Он поблагодарил команду и коллег, однако не упомянул президента. В должности министра обороны Федоров состоял с 14 января 2026 года. Собрали реакции военных на отставку Федорова с должности Министра обороны.
Одним из самых громких критиков решения Зеленского стал военнослужащий медслужбы "Ульф" Дмитрий Козятинский. Он призвал граждан выйти на мирный протест под Офис президента, заявив, что увольнение министра происходит именно тогда, когда в оборонном ведомстве начались эффективные реформы.
В то же время, военнослужащий Станислав Бунятов выступил против проведения митингов. По его мнению, массовые акции могут использоваться Россией для информационных операций и создания впечатления о внутренней дестабилизации Украины.
Резкую оценку дала военнослужащая и волонтер Мария Берлинская. Она назвала кадровое решение "одной из самых больших ошибок президента", подчеркнув, что команда Федорова внесла весомый вклад в развитие технологической составляющей украинской обороны.
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом" занял более сдержанную позицию. Он признал, что Федоров не был безупречным руководителем, однако отметил, что пока не видит очевидную кандидатуру, способную равноценно заменить его в должности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между Михаилом Федоровым и генералами разразился конфликт.
Также "Комментарии" писали, что Владимир Омелян критически оценил результаты работы Михаила Федорова на оборонном направлении.