"Роковая ошибка": появилась реакция военных на отставку Федорова

Решение президента Украины Владимира Зеленского не вносить кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны в новом составе правительства вызвало активную дискуссию среди военных, ветеранов и волонтеров. На заседании фракции "Слуга народа" глава государства сообщил, что будет предлагать на этот пост действующего министра внутренних дел Игоря Клименко.

Реакция военных на увольнение Федорова. Фото: Генштаб ВСУ

Сам Федоров уже подтвердил завершение работы в Министерстве обороны и опубликовал сообщение в соцсетях. Он поблагодарил команду и коллег, однако не упомянул президента. В должности министра обороны Федоров состоял с 14 января 2026 года. Собрали реакции военных на отставку Федорова с должности Министра обороны.

Одним из самых громких критиков решения Зеленского стал военнослужащий медслужбы "Ульф" Дмитрий Козятинский. Он призвал граждан выйти на мирный протест под Офис президента, заявив, что увольнение министра происходит именно тогда, когда в оборонном ведомстве начались эффективные реформы.

"Друзья, невозможно больше терпеть происходящее с нашим правительством. Министра обороны снимают с должности во время эффективных (наконец-то!) реформ, заменяя его на человека, при котором о любых реформах можно будет забыть. Мы никогда не победим россию, пока в нашей армии и наших министерствах царствуют такой же тотальный нафталин. 9:01 на площадь Франко и показать президенту, что мы против постоянных перестановок в правительстве и замены эффективных министров удобными приспособленцами", — призвал Казятинский.

В то же время, военнослужащий Станислав Бунятов выступил против проведения митингов. По его мнению, массовые акции могут использоваться Россией для информационных операций и создания впечатления о внутренней дестабилизации Украины.

"Вижу много сообщений о митингах и тд. Х*евая идея, власть и так видит наши настроения. Толку от сборища никакого, только русские подыгрывать с понтом о начале "майдана", который россияне обязательно начнут финансировать, это приведет к краху нашего государства. Надеемся, и наведет там порядок, потому что кроме МО, сломанных ног, по которым оборона не ходит, у нас очень много", — пишет Бунятов.

Резкую оценку дала военнослужащая и волонтер Мария Берлинская. Она назвала кадровое решение "одной из самых больших ошибок президента", подчеркнув, что команда Федорова внесла весомый вклад в развитие технологической составляющей украинской обороны.

"Назначить Федорова министром обороны – одно из самых мудрых решений Президента Зеленского. Уволить Федорова сейчас – одна из самых больших ошибок Президента Зеленского. То, что делал Федоров с командой для превосходства в технологической войне – безусловно талантливо, а моментами даже без преувеличения гениально. Это решение президента будет стоить нам не дорого. А безумно дорого. Роковая ошибка Президента", — считает Берлинская.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом" занял более сдержанную позицию. Он признал, что Федоров не был безупречным руководителем, однако отметил, что пока не видит очевидную кандидатуру, способную равноценно заменить его в должности.

"Не делал из Федорова идеального министра и образца, были, как и у всех, свои минусы, но объективно на данный момент вообще не могу сказать, кто более или менее равноценен может его заменить в должности, пока таких кандидатов не видно. Время скажет лучше любых слов, поэтому наблюдаем, что нам даст новая команда. Вопрос исключительно в одном – что будет восприниматься за результат в высших эшелонах власти”, – реагирует Алекс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между Михаилом Федоровым и генералами разразился конфликт.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Омелян критически оценил результаты работы Михаила Федорова на оборонном направлении.