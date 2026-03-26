“Єбак” не допоможе: влада повністю відірвана від реального життя людей

Підвищення податків і реалізація нової державної програми, щоб стабілізувати складну ситуацію з паливом. У Верховній Раді розводять руками — до кризи призвели рішення влади, а нові ініціативи її тільки поглиблюють.

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що “Єбак” не допоможе. За його словами, у Раді продовжують ігнорувати багато важливих і актуальних законопроєктів. Зокрема, без розгляду залишаються ініціативи, які б могли стабілізувати складну ситуацію з паливом і знизити ціни на заправках, пояснив політик.

“Натомість у владі не вигадали нічого розумнішого, ніж програма “Єбак”, де будуть повертати від 5% до 15% за пальне, але не більше тисячі гривень на місяць. При цьому байдуже, хто учасник цієї програми — переселенець на старенькому авто чи урядовець на Мерседесі, умови однакові для всіх. Це показує, наскільки вони відірвані від реального життя людей”, — наголосив нардеп.

За його словами, саме рішення влади призвели до погіршення ситуації на ринку палива.

“Від 30% до 47% ціни на стелах АЗС — це податки, які забирає держава. Ще з 2023 року депутати попереджали, що підвищення ПДВ з 7% до 20% і акцизів на пальне вдарить по економіці. А введення обов’язкового авансового платежу призвело до закриття невеликих АЗС на прифронтових територіях, що ускладнило життя насамперед військовим”, — зазначив народний депутат.

Політик пояснив, що ключовим споживачем палива залишаються ЗСУ, і купують його за повною ціною.

“Збільшення витрат на це у бюджеті не передбачено. Якщо грошей вистачає, то чому влада знову планує підвищувати податки? Особливо перед літом, коли енергоблоки підуть на ремонт, а бізнес знову перейде на генератори, де паливо коштуватиме вже не 60 грн, а 100 грн за літр. Хто компенсує ці витрати армії і бізнесу? Ті, хто приймав рішення, які підняли ціну на пальне чи хто проводив перемовини з МВФ про підвищення податків?!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи розкрили плани влади щодо Верховної Ради.



