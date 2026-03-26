Политика Украины 2026 Европа перестанет давать деньги Украине: в Раде назвали ключевую причину
Европа перестанет давать деньги Украине: в Раде назвали ключевую причину

Народная депутат Геращенко предупредила о последствиях коррупции в Украине

26 марта 2026, 18:14
Кречмаровская Наталия

Проблемы большой коррупции в Украине обсуждают годами и даже десятилетиями, однако вопрос до сих пор не решен. А расследование коррупционных схем в энергетике и дело "Мидас" вообще шокировали общество. При этом коррупция влияет не только на ситуацию внутри страны, это может осложнить отношения с партнерами.

Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что украинский бюджет сегодня на 50% зависит от наших международных партнеров. И в условиях, когда Соединенные Штаты прекратили фактически финансовую помощь, главным донором является Европейский Союз, присоединяются другие страны.

"И мы слышим очень четкие сигналы беспокойства. Первое – коррупцией. Второе – наши партнеры хотят видеть прозрачное распределение средств и контроль. Иначе нам даже не будут давать не то, что безвозвратную финансовую помощь, не только гранты, но и не будут давать нам донорскую помощь – кредиты", — пояснила она.

Нардепы, по ее словам, проанализировали бюджет за прошедшие месяцы и результат поразительный.

"И знаете ли вы, что 100 млрд грн было потрачено нынешним правительством не на армию, не на медиков, не на педагогов, а на те вещи, которые являются дремучим, беспардонным, наглым популизмом и просто хищением денег в бюджете воюющей страны. И это не только кешбэки, и это не только марафоны. Это куча других спрятанных в бюджете строчек, которые идут прямо на коррупцию”, — отметила она.

И подытожила, что партнеры это очень четко видят.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде резко раскритиковали решение правительства относительно кешбэка на горючее. Нардепы подчеркивают, что это только усугубляет ситуацию.




Источник: https://t.me/irynagerashchenko/22693
