Єрмаку будуть обирати запобіжний захід: ВАКС зробив важливу заяву
Єрмаку будуть обирати запобіжний захід: ВАКС зробив важливу заяву

Розгляд клопотання призначено на 12 травня

12 травня 2026, 14:13
Кравцев Сергей

ВАКС призначив до розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу екскерівнику Офісу Президента України. Про це повідомляється на офіційній сторінці ВАКС у Телеграм.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що у Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Розгляд клопотання призначено на сьогодні, 12 травня, на 16:00.

Варто нагадати, сам Андрій Єрмак прокоментував вручення йому підозри у справі щодо будівництва кооперативу "Династія", заявивши про безпрецедентний тиск на правоохоронні органи. За словами політика, останніми місяцями навколо розслідування нібито велася активна публічна кампанія з метою добитися конкретних процесуальних рішень проти нього.

У письмовій відповіді на запит "Лівого берега" Андрій Єрмак наголосив, що вважає звинувачення необґрунтованими і зараз разом із адвокатами детально вивчає матеріали справи. Він дав зрозуміти, що не сприймає те, що відбувається, виключно як юридичний процес, натякнувши на серйозний зовнішній фактор впливу. 

"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення", — заявив екс-глава ОП.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 11 травня працівники НАБУ та САП розпочали проводити слідчі дії щодо колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку оголосили про підозру. НАБУ і САП прийшли до нього в рамках справи "Мідас".




