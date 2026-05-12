Ермаку будут избирать меру пресечения: ВАКС сделал важное заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
ВАКС назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экскерующему Офису Президента Украины. Об этом сообщается на официальной странице ВАКС в Телеграмме.
Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
Отмечается, что в Высшем антикоррупционном суде назначено рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, 12 мая, в 16:00.
Стоит напомнить, что сам Андрей Ермак прокомментировал вручение ему подозрения в деле строительства кооператива "Династия", заявив о беспрецедентном давлении на правоохранительные органы. По словам политика, в последние месяцы вокруг расследования якобы велась активная публичная кампания с целью добиться конкретных процессуальных решений против него.
В письменном ответе по запросу "Левого берега" Андрей Ермак подчеркнул, что считает обвинения необоснованными и сейчас вместе с адвокатами подробно изучает материалы дела. Он дал понять, что не воспринимает происходящее исключительно как юридический процесс, намекнув на серьезный внешний фактор влияния.
Читайте на портале "Комментарии" — 11 мая работники НАБУ и САП начали проводить следственные действия в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. НАБУ и САП пришли к нему в рамках дела "Мидас".