Ермаку будут избирать меру пресечения: ВАКС сделал важное заявление
Ермаку будут избирать меру пресечения: ВАКС сделал важное заявление

Рассмотрение ходатайства назначено на 12 мая

12 мая 2026, 14:13
Кравцев Сергей

ВАКС назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экскерующему Офису Президента Украины. Об этом сообщается на официальной странице ВАКС в Телеграмме.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в Высшем антикоррупционном суде назначено рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, 12 мая, в 16:00.

Стоит напомнить, что сам Андрей Ермак прокомментировал вручение ему подозрения в деле строительства кооператива "Династия", заявив о беспрецедентном давлении на правоохранительные органы. По словам политика, в последние месяцы вокруг расследования якобы велась активная публичная кампания с целью добиться конкретных процессуальных решений против него.

В письменном ответе по запросу "Левого берега" Андрей Ермак подчеркнул, что считает обвинения необоснованными и сейчас вместе с адвокатами подробно изучает материалы дела. Он дал понять, что не воспринимает происходящее исключительно как юридический процесс, намекнув на серьезный внешний фактор влияния.

"В течение последних месяцев происходило беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять по мне конкретные процессуальные решения", — заявил экс-глава ОП.

Читайте на портале "Комментарии" — 11 мая работники НАБУ и САП начали проводить следственные действия в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. НАБУ и САП пришли к нему в рамках дела "Мидас".




