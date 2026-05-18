Єрмак вже на свободі звернувся до людей, які збирали для нього заставу

Кравцев Сергей
Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак 18 травня подякував "кожному, хто долучився до збору необхідної суми застави – як людям, з якими я знайомий особисто, так і тим, кого поки що не знаю", додавши, що "справедливість варта того, щоб за неї боротися".
При цьому Андрій Єрмак наголосив, що він, як і раніше, наполягає на своїй невинуватості та заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.
Екс-очільник ОП наголосив, що він поважає закон і надалі захищатиме свою позицію та свою репутацію виключно в правовий спосіб.
Нагадаємо, за Андрія Єрмака внесли повну суму застави у 140 мільйонів гривень. Інформацію підтвердили у Вищому антикорупційному суді. Гроші надходили кількома платежами від різних осіб та компаній, а сам процес затягнувся через перевірки фінансового моніторингу та роботу банківської системи.
Попри активний збір коштів командою ексочільника ОП, 16 та 17 травня Єрмак залишався у слідчому ізоляторі. Адвокат експосадовця Ігор Фомін пояснював, що значна частина суми була зібрана раніше, однак банки та фінансові служби затримували підтвердження транзакцій.
Хто давав гроші на заставу за Єрмака
Серед тих, хто публічно підтвердив свою участь у зборі коштів на заставу Єрмака, відомо про юристку Розу Тапанову. Вона внесла 8 мільйонів гривень. Тапанова є членкинею наглядових рад "Ощадбанку" та "Укрнафти", а раніше медіа пов’язували її з бізнес-оточенням Андрія Єрмака.