Ермак уже на свободе обратился к людям, собиравшим для него залог

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 18 мая поблагодарил "каждого, кто принял участие в сборе необходимой суммы залога – как людей, с которыми я знаком лично, так и тех, кого пока не знаю", добавив, что "справедливость стоит того, чтобы за нее бороться".

"Я по-прежнему настаиваю на своей невиновности и отрицаю какие-либо обвинения в мой адрес. Я уважаю закон и в дальнейшем буду защищать свою позицию и свою репутацию исключительно правовым способом. Я никуда не убегал и не собираюсь", – написал политик в телеграмме.

"Я никуда не убегал и не собираюсь. Я остаюсь в Украине и продолжу делать то, что делал все это время – работать в пользу моего государства, помогать военным, пленным и людям, нуждающимся в поддержке", – написал Андрей Ермак.

Напомним, при Андрее Ермаке внесли полную сумму залога в 140 миллионов гривен. Информацию подтвердили в Высшем антикоррупционном суде. Деньги поступали несколькими платежами от разных лиц и компаний, а сам процесс затянулся из-за проверок финансового мониторинга и работы банковской системы.

Несмотря на активный сбор средств, командой эксочельщика ОП, 16 и 17 мая Ермак оставался в следственном изоляторе. Адвокат экс-чиновника Игорь Фомин объяснял, что значительная часть суммы была собрана ранее, однако банки и финансовые службы задерживали подтверждение транзакций.

Кто давал деньги на залог за Ермака

Среди публично подтвердивших свое участие в сборе средств на залог Ермака известно о юристке Розе Тапановой. Она внесла 8 миллионов гривен. Тапанова является членом наблюдательных советов "Ощадбанка" и "Укрнафты", а ранее медиа связывали ее с бизнес-окружением Андрея Ермака.



