"Єрмак повертається "у гру": що намагається приховати Зеленський



















Відставка міністра оборони Федорова збурила не тільки суспільство, а й можливо порушила “тектонічні плити”. Експерти розповіли про головні версії, чому у день брифінгу Федорова колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрічався із головкомом Олександром Сирським.

Зеленський та Сирський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько зазначив, що після відставки Федорова все зарухалось так, що навіть Єрмак зустрівся із Сирським.

“Тобто, очевидно, у Єрмака щось надірвалося, зарухалося, і він змушений був бігти швидко координувати із Сирським певну лінію поведінки. Якщо особа, яка не займає жодної посади у державній службі або в обслуговуванні держави, з'являється в пункті управління головнокомандувача Збройних сил, це вже скандал. Тому що великим волонтером Єрмак не значився. І якби Сирський часто приймав волонтерів, то це можна було б згладити”, — пояснив експерт.

За його словами, ця ситуація викликає чимало запитань — у якому статусі особа, яка не обіймає державної посади відвідує зустрічі на об'єктах військового управління.

“Чи йдеться про виконання спеціального доручення, чи про консультативну роль, чи про інший формат взаємодії. Без офіційних пояснень такі епізоди неминуче породжують дискусії про реальний механізм ухвалення рішень в секторі безпеки”, — переконаний Цибулько.

Згадав політолог і про можливі незаконні схеми із закупівлями в Міноборони часів Резнікова. Він припустив, що Федоров та його команда, ймовірно, отримали та зісканували дані за 2022-2023 роки.

“І заїзд вчорашній Єрмака до Сирського після відставки та після брифінгу Федорова змусив Єрмака координувати певну картину світу із Сирським, бо без нього навряд чи ймовірні схеми Єрмака були б наскільки успішними. Тобто зараз ми в цій ситуації бачимо, що людина без жодної посади раптом з'являється до головнокомандувача і можливо навіть диктує йому певну лінію поведінки”, — припустив Цибулько.

За його словами, відставка Федорова викрила, що Єрмак залишається в тіні по суті, ну, “тренером Зеленського” і перебуєва на постійному зв’язку з ним.

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що це показова історія, вона поки без офіційного підтвердження. Експерт також зауважив, що цікавить, в якості кого Єрмак зустрічався із Сирським.

“В статусі адвоката? Ну, він там працює в Асоціації адвокатів України. В нас всі адвокати можуть так безпроблемно з головнокомандувачем зустрітися? Я ж мовчу про доступ до державної таємниці і багато інших моментів. І от він зустрічається, щось обговорює, щось там радить, можливо, і так далі. Дуже погана історія”, — зазначив він.

За словами експерта, якщо не буде офіційного спростування чи пояснення щодо зустрічі, то це вказуватиме на можливі “підкилимні ігри”.

За його словами, варто було б і Зеленському пояснити, що відбувається в країні.

“До речі, про них і говорив Федоров, що багато людей приходить до президента, щось там таке розказують і роблять якісь такі речі, щось наговорюють там президенту. Ну, якщо в цьому задіяний Єрмак, проти якого Федоров виступав і доклався до його зняття, тоді все стає на свої місця і зрозуміло, через що взагалі ця історія з Федором почалася”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Федоров, за словами політолога Цибулька”, пішов ва-банк.



