Федоров пішов ва-банк: політичний режим Зеленського “тріщить по швах”

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Кречмаровская Наталия
Звільнений міністр оборони Михайло Федоров пішов ва-банк — фактично політизував свою відставку і вказав на системні провали, до яких фактично привів стиль управління країною президента Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Цибулько пояснив, що брифінг Федорова містить кілька важливих політичних сигналів.
За його словами, Федоров:
- Пропонує альтернативну військову доктрину та бачення армії, побудованої на технологіях, аналітиці, на швидкому циклі інновацій,
- Акцентує на базі даних і на конкуренції.
- Вказує на необхідність нового суспільного договору щодо військової служби.
- Зняв із себе частину відповідальності — принаймні за відсутність реформи ТЦК.
Політолог пояснив, що Федоров розставив чіткі політичні рамки, які дозволяють йому і не заходити в жорсткий дуже конфлікт із Зеленським. І ексміністр прекрасно розуміє, що стартувати зі створенням політичної сили дещо зарано, зазначив експерт.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський вирішив щодо кандидатури на пост міністра оборони.