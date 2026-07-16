Федоров пішов ва-банк: політичний режим Зеленського “тріщить по швах”

Звільнений міністр оборони Михайло Федоров пішов ва-банк — фактично політизував свою відставку і вказав на системні провали, до яких фактично привів стиль управління країною президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько пояснив, що брифінг Федорова містить кілька важливих політичних сигналів.

“І це дуже важливо, бо по суті ніхто із підлеглих — людей системи Зеленського — ніколи не вдавався до виголошення політичних візій”, — пояснив експерт.

За його словами, Федоров:

- Пропонує альтернативну військову доктрину та бачення армії, побудованої на технологіях, аналітиці, на швидкому циклі інновацій,

“Далі відверта публічна критика військового керівництва, що раніше не допускалось. Критика виходить за межі окремих рішень і стосується самої моделі управління, кадрової політики та організаційної культури”, — пояснив він.

- Акцентує на базі даних і на конкуренції.

- Вказує на необхідність нового суспільного договору щодо військової служби.

“Це, мабуть, одна з центральних ідей. І вона потребує зміни стилю самого Зеленського. Федоров напряму не називає Зеленського, але по суті та модель, яка існує і ставлення до військовиків, яке є дещо зневажливо пансько-хлопське — це все результат політики Зеленського”, — пояснив експерт.

- Зняв із себе частину відповідальності — принаймні за відсутність реформи ТЦК.

Політолог пояснив, що Федоров розставив чіткі політичні рамки, які дозволяють йому і не заходити в жорсткий дуже конфлікт із Зеленським. І ексміністр прекрасно розуміє, що стартувати зі створенням політичної сили дещо зарано, зазначив експерт.

“Він заговорив виключно в політичних тезах. І він фактично політизує свою відставку і політизує тепер уже акценти у невдалому управлінні військами. Тобто він все-таки джерело цього неякісного управління вбачає у політичному режимі, який створив Зеленський. Це, я думаю, дуже відважна позиція на сьогодні”, — підсумував Цибулько.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський вирішив щодо кандидатури на пост міністра оборони.



