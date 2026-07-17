"Ермак возвращается "в игру": что пытается скрыть Зеленский



















Отставка министра обороны Федорова взбудоражила не только общество, но и возможно нарушила "тектонические плиты". Эксперты рассказали о главных версиях, почему в день брифинга Федорова бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак встречался с главкомом Александром Сырским.

Зеленский и Сырский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что после отставки Федорова все задвигалось так, что даже Ермак встретился с Сырским.

"То есть, очевидно, у Ермака что-то надорвалось, задвигалось, и он вынужден был бежать быстро координировать с Сырским определенную линию поведения. Если лицо, не занимающее никакой должности в государственной службе или в обслуживании государства, появляется в пункте управления главнокомандующего Вооруженными силами, это уже скандал. Потому что большим волонтером Ермак не числился. И если бы Сырский часто принимал волонтеров, это можно было бы сгладить”, — пояснил эксперт.

По его словам, эта ситуация вызывает немало вопросов — в каком статусе лицо, не занимающее государственную должность, посещает встречи на объектах военного управления.

"Речь идет о выполнении специального поручения, или о консультативной роли, или о другом формате взаимодействия. Без официальных объяснений такие эпизоды неизбежно порождают дискуссии о реальном механизме принятия решений в секторе безопасности", — убежден Цыбулько.

Вспомнил политолог и о возможных незаконных схемах с закупками у Минобороны времен Резникова. Он предположил, что Федоров и его команда, вероятно, получили и отсканировали данные за 2022-2023 годы.

"И заезд вчерашний Ермака к Сырскому после отставки и после брифинга Федорова заставил Ермака координировать определенную картину мира с Сырским, потому что без него вряд ли вероятные схемы Ермака были бы насколько успешными. То есть сейчас мы в этой ситуации видим, что человек без всякого поста вдруг появляется к главнокомандующему и, возможно, даже диктует ему определенную линию поведения”, — предположил Цыбулько.

По его словам, отставка Федорова разоблачила, что Ермак остается в тени по сути, ну, "тренером Зеленского" и находится на постоянной связи с ним.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что это показательная история, пока она без официального подтверждения. Эксперт также отметил, что интересует, в качестве кого Ермак встречался с Сырским.

"В статусе адвоката? Ну, он там работает в Ассоциации адвокатов Украины. У нас все адвокаты могут так беспроблемно с главнокомандующим встретиться? Я же молчу о доступе к государственной тайне и многих других моментах. И вот он встречается, что-то обсуждает, что-то там советует, возможно, и так далее. Очень плохая история", — отметил он.

По словам эксперта, если не будет официального опровержения или объяснения по поводу встречи, то это будет указывать на возможные подковерные игры.

По его словам, стоило бы и Зеленскому объяснить, что происходит в стране.

"Кстати, о них и говорил Федоров, что многие люди приходят к президенту, что-то там такое рассказывают и делают какие-то такие вещи, что-то наговаривают там президенту. Ну, если в этом задействован Ермак, против которого Федоров выступал и приложился к его снятию, тогда все становится на свои места и понятно, из-за чего вообще эта история с Федором началась", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Федоров, по словам политолога Цыбулько, пошел ва-банк.



