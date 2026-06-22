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Експрем’єр Гройсман “засвітив” спортивний стиль: вартість обновок вражає

Скільки коштує спортивне взуття та фітнес-браслет Гройсмана

22 червня 2026, 19:29
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Кречмаровская Наталия

Державні посадовці, навіть колишні, привертають увагу українців не тільки своїми заявами, а й витратами. Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман засвітив спортивні обновки. 

Експрем’єр Гройсман “засвітив” спортивний стиль: вартість обновок вражає

Володимир Гройсман. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за обновками політиків та депутатів різних рівнів, медійних осіб, розповіла, скільки коштують обновки колишнього прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. 

“Колишній прем'єр Володимир Гройсман відкриває хіт-парад постів цього тижня. На ногах нові кросівки Kiton за 45 370 грн. На руці – фітнес-браслет. Взагалі серед наших політиків пішла справжня мода на спорт. Браслети, трекери, каблучки. Гаджетів стає дедалі більше. Але поки що фітнес-браслетів я бачу більше, аніж кубиків преса” — іронічно прокоментувала блогерка.

Експрем’єр Гройсман “засвітив” спортивний стиль: вартість обновок вражає - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Перша леді Олена Зеленська “засвітила” фітнес-браслет. Такий же пристрій раніше помітили в українських топпосадовиць. 

Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за обновками політиків, депутатів та посадовців усіх рівнів, медійних осіб розповіла про вартість пристрою. 

“Перша леді Олена Зеленська піддалася мейнстрімному віянню та купила фітнес-браслет WHOOP — за здоров'ям стежити. Такий можна знайти за 10500 грн. Плюс передплата — від 200 до 360 доларів на рік”, — розповіла блогерка. 

Вона також нагадала, що такий фітнес-браслет є у прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.  

“Чекаю на всіх на пробіжці в урядовому кварталі”, — іронічно прокоментувала блогерка. 



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Джерело: https://t.me/harley_with_love/6123
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