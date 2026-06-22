Экс-премьер Гройсман "засветил" спортивный стиль: стоимость обновок впечатляет

Государственные должностные лица, даже бывшие, привлекают внимание украинцев не только своими заявлениями, но и расходами. Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман "засветил" спортивные обновки.

Владимир Гройсман. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, пристально следящая за обновками политиков и депутатов разных уровней, медийных лиц, рассказала, сколько стоят обновки бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Бывший премьер Владимир Гройсман открывает хит-парад постов на этой неделе. На ногах новые кроссовки Kiton за 45 370 грн. На руке – фитнес-браслет. Вообще среди наших политиков пошла настоящая мода на спорт. Браслеты, трекеры, кольца. Гаджетов становится все больше. Но пока фитнес-браслетов я вижу больше, чем кубиков пресса” – иронически прокомментировала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Первая леди Елена Зеленская "засветила" фитнес-браслет. Такое же устройство ранее заметили у украинских топ должностных лиц.

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за обновками политиков, депутатов и должностных лиц всех уровней, медийных лиц рассказала о стоимости устройства.

"Первая леди Елена Зеленская подверглась мейнстримному веянию и купила фитнес-браслет WHOOP — за здоровьем следить. Такой можно найти за 10500 грн. Плюс подписка — от 200 до 360 долларов в год", — рассказала блогер.

Она также напомнила, что такой фитнес-браслет есть у премьер-министра Украины Юлии Свириденко и заместитель руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

"Жду всех на пробежке в правительственном квартале", — иронично прокомментировала блогер.