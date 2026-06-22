Экс-премьер Гройсман "засветил" спортивный стиль: стоимость обновок впечатляет

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Кречмаровская Наталия
Государственные должностные лица, даже бывшие, привлекают внимание украинцев не только своими заявлениями, но и расходами. Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман "засветил" спортивные обновки.
Владимир Гройсман. Фото из открытых источников
Блогер Harley Quinn, пристально следящая за обновками политиков и депутатов разных уровней, медийных лиц, рассказала, сколько стоят обновки бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Первая леди Елена Зеленская "засветила" фитнес-браслет. Такое же устройство ранее заметили у украинских топ должностных лиц.
Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за обновками политиков, депутатов и должностных лиц всех уровней, медийных лиц рассказала о стоимости устройства.
"Первая леди Елена Зеленская подверглась мейнстримному веянию и купила фитнес-браслет WHOOP — за здоровьем следить. Такой можно найти за 10500 грн. Плюс подписка — от 200 до 360 долларов в год", — рассказала блогер.
Она также напомнила, что такой фитнес-браслет есть у премьер-министра Украины Юлии Свириденко и заместитель руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
"Жду всех на пробежке в правительственном квартале", — иронично прокомментировала блогер.