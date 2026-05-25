Зеленська “засвітила” новий фітнес-браслет: скільки коштує обновка Першої леді

Перша леді Олена Зеленська “засвітила” фітнес-браслет. Такий же пристрій раніше “засвітили” українські топпосадовиці.

Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за обновками політиків, депутатів та посадовців усіх рівнів, медійних осіб розповіла про вартість пристрою.

“Перша леді Олена Зеленська піддалася мейнстрімному віянню та купила фітнес-браслет WHOOP — за здоров'ям стежити. Такий можна знайти за 10500 грн. Плюс передплата — від 200 до 360 доларів на рік”, — розповіла блогерка.

Вона також нагадала, що такий фітнес-браслет є у прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

“Чекаю на всіх на пробіжці в урядовому кварталі”, — іронічно прокоментувала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що гардероб Першої леді України Олени Зеленської завжди викликав особливу увагу. Російська пропаганда писала про захмарну вартість одягу, який Зеленська купую державним коштом. І хоча Перша леді спростовувала цю інформацію, вартість прикрас, які вона обрала для візиту до США, приголомшує.

Блогерка Harley Quinn повідомила, що Перша леді Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.

Щодо інших прикрас та одягу блогерка відмічала сережки від Gunia вартістю 368 євро. Писала про вишиванку від бренду Gunia, виконану на індивідуальне замовлення.

“Орієнтовна вартість виробу — 8 200 грн”, — написала блогерка.

Від Guzema у Зеленської раніше бачили брошку, яка у 2021 році коштувала 24900 грн.

У 2025 році російська пропаганда поширювала фейк, що нібито Зеленська відпочивала на дорогому курорті.



