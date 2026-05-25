Зеленська “засвітила” новий фітнес-браслет: скільки коштує обновка Першої леді

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Перша леді Олена Зеленська “засвітила” фітнес-браслет. Такий же пристрій раніше “засвітили” українські топпосадовиці.
Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел
Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за обновками політиків, депутатів та посадовців усіх рівнів, медійних осіб розповіла про вартість пристрою.
Вона також нагадала, що такий фітнес-браслет є у прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що гардероб Першої леді України Олени Зеленської завжди викликав особливу увагу. Російська пропаганда писала про захмарну вартість одягу, який Зеленська купую державним коштом. І хоча Перша леді спростовувала цю інформацію, вартість прикрас, які вона обрала для візиту до США, приголомшує.
Блогерка Harley Quinn повідомила, що Перша леді Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.
Щодо інших прикрас та одягу блогерка відмічала сережки від Gunia вартістю 368 євро. Писала про вишиванку від бренду Gunia, виконану на індивідуальне замовлення.
“Орієнтовна вартість виробу — 8 200 грн”, — написала блогерка.
Від Guzema у Зеленської раніше бачили брошку, яка у 2021 році коштувала 24900 грн.
У 2025 році російська пропаганда поширювала фейк, що нібито Зеленська відпочивала на дорогому курорті.