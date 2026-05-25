logo_ukra

BTC/USD

77664

ETH/USD

2133.93

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Зеленська “засвітила” новий фітнес-браслет: скільки коштує обновка Першої леді
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленська “засвітила” новий фітнес-браслет: скільки коштує обновка Першої леді

Скільки коштує фітнес-браслет Першої леді Зеленської

25 травня 2026, 18:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Перша леді Олена Зеленська “засвітила” фітнес-браслет. Такий же пристрій раніше “засвітили” українські топпосадовиці. 

Зеленська “засвітила” новий фітнес-браслет: скільки коштує обновка Першої леді

Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за обновками політиків, депутатів та посадовців усіх рівнів, медійних осіб розповіла про вартість пристрою.

“Перша леді Олена Зеленська піддалася мейнстрімному віянню та купила фітнес-браслет WHOOP — за здоров'ям стежити. Такий можна знайти за 10500 грн. Плюс передплата — від 200 до 360 доларів на рік”, — розповіла блогерка. 

Вона також нагадала, що такий фітнес-браслет є у прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. 

“Чекаю на всіх на пробіжці в урядовому кварталі”, — іронічно прокоментувала блогерка. 

Зеленська “засвітила” новий фітнес-браслет: скільки коштує обновка Першої леді - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що гардероб Першої леді України Олени Зеленської завжди викликав особливу увагу. Російська пропаганда писала про захмарну вартість одягу, який Зеленська купую державним коштом. І хоча Перша леді спростовувала цю інформацію, вартість прикрас, які вона обрала для візиту до США, приголомшує. 

Блогерка Harley Quinn повідомила, що Перша леді Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.

Щодо інших прикрас та одягу блогерка відмічала сережки від Gunia вартістю 368 євро. Писала про вишиванку від бренду Gunia, виконану на індивідуальне замовлення.

“Орієнтовна вартість виробу — 8 200 грн”, — написала блогерка.

Від Guzema у Зеленської раніше бачили брошку, яка у 2021 році коштувала 24900 грн.

У 2025 році російська пропаганда поширювала фейк, що нібито Зеленська відпочивала на дорогому курорті.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/harley_with_love/5922
Теги:

Новини

Всі новини