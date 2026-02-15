Ексміністра енергетики Галущенка затримали під час спроби виїзду з України: що відомо

Колишнього міністра енергетики та юстиції України Германа Галущенко затримали в ніч на 15 лютого під час спроби перетину державного кордону. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела в політичних колах.

Герман Галущенко. Фото з відкритих джерел

За інформацією співрозмовників УП, Галущенка зняли з потяга. Джерела видання зазначають, що прикордонники отримали запит від Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо фіксації можливої спроби виїзду. Подібна практика застосовується, коли особа фігурує у кримінальних провадженнях.

Згодом САП підтвердила, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали Галущенка у межах справи "Мідас".

Нагадаємо, 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Галущенка та в держкомпанії "Енергоатом". Розслідування стосується можливого розкрадання коштів під час закупівлі захисних споруд в енергетичному секторі. Того ж дня бюро повідомило про викриття масштабної корупційної схеми та оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів.

12 листопада Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції за підозрою у відмиванні коштів у межах операції "Мідас". Згодом його вивели зі складу РНБО, а 20 листопада остаточно звільнили з уряду. Раніше Герман Галущенко очолював Міністерство енергетики з 2021 року до свого призначення на посаду міністра юстиції у 2025 році.

