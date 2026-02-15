logo

Экс-министр энергетики Галущенко задержан при попытке выезда из Украины: что известно

Экс-министр Герман Галущенко был снят с поезда при попытке пересечения границы.

15 февраля 2026, 11:58
Бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля при попытке пересечения государственной границы. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.

Экс-министр энергетики Галущенко задержан при попытке выезда из Украины: что известно

Герман Галущенко. Фото из открытых источников

По информации собеседников УП, Галущенко сняли с поезда. Источники издания отмечают, что пограничники получили запрос от Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по поводу фиксации возможной попытки выезда. Подобная практика применяется, когда фигурирует в уголовных производствах.

Впоследствии САП подтвердила, что во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали Галущенко в рамках дела "Мидас".

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Галущенко и госкомпании "Энергоатом". Расследование касается возможного хищения средств при покупке защитных сооружений в энергетическом секторе. В тот же день бюро сообщило о разоблачении масштабной коррупционной схемы и обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов.

12 ноября Галущенко отстранили от должности министра юстиции по подозрению в отмывании средств в рамках операции "Мидас". Впоследствии его вывели из состава СНБО, а 20 ноября окончательно уволили из правительства. Ранее Герман Галущенко возглавлял Министерство энергетики с 2021 года до своего назначения на должность министра юстиции в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде обратились к президенту по делу Миндича и Галущенко.

Также "Комментарии" писали, что в ВР рассказали, что ждет преемников Галущенко и Гринчук.



Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2026/02/15/8021129/
