Ексглава МЗС України “засвітив” дорогий светр: який бренд обрав Кулеба

Гардероб українських політиків та посадовців, навіть колишніх, викликає особливу цікавість — вартість та бренди нерідко шокують.

Блогерка Harley Quinn продовжує пильно стежити за обновками гардероба українських політиків, посадовців, медійних осіб.

“Колишній глава МЗС Дмитро Кулеба записав відео до свого 45-річчя в образі простого хлопця — у кросівках з протертими носками. Але светр від ISAIA все зіпсував. Ціна такого зараз — 39 240 грн”, — зазначила вона.

Раніше блогерка повідомляла про весняні обновки гардероба нареченої Кулеби, Світлани Павелецької.

“На ній капелюшок від Ruslan Baginskiy за 14 580 грн та сумка JW Anderson. Її вартість — 207 доларів по акції”, — написала блогерка.

Раніше вона помітила у Павелецької сумку бренду Lanvin за 1 759 доларів.

За словами блогерки, на президенті, за класикою, був бренд Damirli, а на Першій леді вишиванка “Франко” від Karavay Studio. Все пошито за індивідуальним замовленням.

Зазначила, що раніше дизайнер і засновниця бренду Damirli Ельвіра Гасанова пояснювала, що для президента речі шиють власним коштом. Але пересічним українцям за “хочу таку саму” доведеться заплатити.

Згодом блогерка повідомила, що дізналась вартість вишиванки Олени Зеленської, у якій вона відзначала Великдень. Ціна вишиванки — 1580 доларів. Така вишиванка виготовляється на замовлення та в обмеженій кількості.



