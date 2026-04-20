logo_ukra

BTC/USD

75668

ETH/USD

2311.37

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Ексглава МЗС України “засвітив” дорогий светр: який бренд обрав Кулеба
commentss НОВИНИ Всі новини

Ексглава МЗС України “засвітив” дорогий светр: який бренд обрав Кулеба

Ексглава МЗС України Кулеба "засвітив" светр, вартістю майже 40 тис. грн

20 квітня 2026, 16:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гардероб українських політиків та посадовців, навіть колишніх, викликає особливу цікавість — вартість та бренди нерідко шокують. 

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn продовжує пильно стежити за обновками гардероба українських політиків, посадовців, медійних осіб. 

“Колишній глава МЗС Дмитро Кулеба записав відео до свого 45-річчя в образі простого хлопця — у кросівках з протертими носками. Але светр від ISAIA все зіпсував. Ціна такого зараз — 39 240 грн”, — зазначила вона.

Раніше блогерка повідомляла про весняні обновки гардероба нареченої Кулеби, Світлани Павелецької. 

“На ній капелюшок від Ruslan Baginskiy за 14 580 грн та сумка JW Anderson. Її вартість — 207 доларів по акції”, — написала блогерка. 

Раніше вона помітила у Павелецької сумку бренду Lanvin за 1 759 доларів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська записали великоднє привітання — звернулися до українців уже традиційно у вишиванках. 

За словами блогерки, на президенті, за класикою, був бренд Damirli, а на Першій леді вишиванка “Франко” від Karavay Studio. Все пошито за індивідуальним замовленням.

Зазначила, що раніше дизайнер і засновниця бренду Damirli Ельвіра Гасанова пояснювала, що для президента речі шиють власним коштом. Але пересічним українцям за “хочу таку саму” доведеться заплатити.

Згодом блогерка повідомила, що дізналась вартість вишиванки Олени Зеленської, у якій вона відзначала Великдень. Ціна вишиванки — 1580 доларів. Така вишиванка виготовляється на замовлення та в обмеженій кількості.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/harley_with_love/5614
Теги:

Новини

Всі новини