Экс-глава МИД Украины "засветил" дорогой свитер: какой бренд выбрал Кулеба

Гардероб украинских политиков и чиновников, даже бывших, вызывает особое любопытство – стоимость и бренды нередко шокируют.

Блогер Harley Quinn продолжает пристально следить за обновками гардероба украинских политиков, должностных лиц, медийных лиц.

"Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба записал видео к своему 45-летию в образе простого парня — в кроссовках с протертыми носками. Но свитер от ISAIA все испортил. Цена такого сейчас — 39 240 грн", — отметила она.

Ранее блогер сообщала о весенних обновках гардероба невесты Кулебы, Светланы Павелецкой.

"На ней шляпка от Ruslan Baginskiy за 14 580 грн и сумка JW Anderson. Ее стоимость — 207 долларов по акции", — написала блогер.

Ранее она заметила в Павелецкой сумку бренда Lanvin за 1 759 долларов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская записали пасхальное поздравление — обратились к украинцам уже традиционно в вышиванках.

По словам блогера, на президенте, по классике, был бренд Damirli, а на Первой леди вышиванка "Франко" от Karavay Studio. Все сшито по индивидуальному заказу.

Отметила, что ранее дизайнер и основательница бренда Damirli Эльвира Гасанова объясняла, что для президента вещи шьют за свой счет. Но рядовым украинцам за "хочу такую же" придется заплатить.

Потом блогер сообщила, что узнала стоимость вышиванки Елены Зеленской, в которой она отмечала Пасху. Цена вышиванки – 1580 долларов. Такая вышиванка производится на заказ и в ограниченном количестве.



