Нардепи хапаються за голову: розкрили плани влади щодо Верховної Ради

Нинішній пленарний тиждень у Верховній Раді став трохи незвичним. Засідання 24 березня скасували, нардепи заявляли про загрозу нападів на парламентарів із фракції “Слуга народу” та колишньої “ОПЗЖ”. Попри заяви, ризики та побоювання нардепи відпрацювали 25 березня. Однак проблеми, про які говорили раніше, нікуди не поділись.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що день у парламенті (25 березня, — ред.) пройшов як зазвичай. Кризи, про яку кричать у новинах, за її словами, помічено не було. Нардепка зазначила, що конституційною більшістю було проголосовано декілька законопроєктів. Але як тільки перейшли до складних питань — "потенціал вітром здуло".

“Проте дуже помітно, як парламент намагаються підкосити не тільки ззовні, а й зсередини, створюючи картинку нібито неспроможності Верховної Ради працювати. Навіть колег "на ціпку" залучають записувати відео: "Будь ласка, прийдіть у парламент голосувати за дуже важливі" (я б сказала, потужні) рішення”, — пояснила народна депутатка.

Скороход зауважила, що насправді не було жодного сесійного дня, щоб Рада не зібралася, за винятком ймовірного отруєння нардепів.

“Вбачаю в цьому прагнення Уряду та ОП повністю узурпувати ще й законодавчу гілку влади”, — наголосила народна депутатка.

Також вона повідомила, що направила звернення до СБУ щодо славнозвісних ОПшних блогерів — Петрова та Золкіна. З проханням розібратися з їхньою діяльністю та з мотивами закликів до громадян здійснити державний переворот, — підсумувала нардепка.

