"Ебак" не поможет: власть полностью оторвана от реальной жизни людей

Повышение налогов и реализация новой государственной программы, чтобы стабилизировать сложную ситуацию с топливом. В Верховной Раде разводят руками — к кризису привели решение власти, а новые инициативы его только усугубляют.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что "Ебак" не поможет. По его словам, в Раде продолжают игнорировать многие важные и актуальные законопроекты. В частности, без рассмотрения остаются инициативы, которые могли бы стабилизировать сложную ситуацию с топливом и снизить цены на заправках, пояснил политик.

"Зато во власти не придумали ничего умнее, чем программа "Ебак", где будут возвращать от 5% до 15% за горючее, но не более тысячи гривен в месяц. При этом безразлично, кто участник этой программы — переселенец на стареньком авто или чиновник на Мерседесе, условия одинаковы для всех. Это показывает, насколько они оторваны от реальной жизни людей”, — подчеркнул нардеп.

По его словам, именно решение властей привело к ухудшению ситуации на рынке топлива.

"От 30% до 47% цены на стелах АЗС — это налоги, которые забирает государство. Еще с 2023 года депутаты предупреждали, что повышение НДС с 7% до 20% и акцизов на горючее ударит по экономике. А введение обязательного авансового платежа привело к закрытию небольших АЗС на прифронтовых территориях, что усложнило жизнь в первую очередь военным”, — отметил народный депутат.

Политик объяснил, что ключевым потребителем топлива остаются ВСУ и покупают его по полной цене.

"Увеличение расходов на это в бюджете не предусмотрено. Если денег хватает, то почему власти снова планируют повышать налоги? Особенно перед летом, когда энергоблоки пойдут на ремонт, а бизнес снова перейдет на генераторы, где топливо будет стоить уже не 60 грн, а 100 грн за литр. Кто компенсирует эти расходы армии и бизнесу? Те, кто принимал решения, которые подняли цену на горючее или кто проводил переговоры с МВФ о повышении налогов?!”, — подытожил политик.

