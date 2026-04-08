“Держава валиться”: в Раді заявили про підкуп, брехню та маніпуляції влади

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді тривають дискусії щодо розгляду та ухвалення податкових законопроєктів. Деякі народні обранці виступають різко проти таких законодавчих ініціатив та заявляють, що нібито за голосування нардепам обіцяли певні “подяки.
Народна депутатка Софія Федина зазначила, що це не вперше Раді пропонують такі обіцянки.
Повідомила, що нібито нардепам, які голосують за “кабальні податкові законопроєкти" для громадян України, пообіцяли по 5 млн грн на округ. Ця інформація, за її словами, шириться в медіа.
Нардепка нагадала ситуацію з голосуванням за купівлю російських реакторів у Болгарії — тоді, за її словами, теж були такі обіцянки, а з іншого боку — залякування. Також нагадала, що за Міндічгейт ніхто не покараний — фігуранти справи до цього часу сидять в уряді фінмоніторингу.
Політик заявила, що народні депутати мають можливість відновити свою суб'єктність та вимагати в уряду нормальні законопроєкти.
