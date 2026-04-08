Політика України 2026 "Держава валиться": в Раді заявили про підкуп, брехню та маніпуляції влади
“Держава валиться”: в Раді заявили про підкуп, брехню та маніпуляції влади

Народна депутатка Федина заявила про маніпуляції влади

8 квітня 2026, 17:44
Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді тривають дискусії щодо розгляду та ухвалення податкових законопроєктів. Деякі народні обранці виступають різко проти таких законодавчих ініціатив та заявляють, що нібито за голосування нардепам обіцяли певні “подяки. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що це не вперше Раді пропонують такі обіцянки.

“Підкуп, брехня і маніпуляції — це все, що може запропонувати влада в той час, коли треба рятувати українську державу і підтримувати громадян України”, — наголосила народна депутатка.

Повідомила, що нібито нардепам, які голосують за “кабальні податкові законопроєкти" для громадян України, пообіцяли по 5 млн грн на округ. Ця інформація, за її словами, шириться в медіа. 

“Вимагаю, щоб відповідні структури або підтвердили, або спростували це. Але це не перший раз, коли нардепам пропонують подяки за те, що вони проголосують за ті чи інші абсолютно неприйнятні речі”, — наголосила політик. 

Нардепка нагадала ситуацію з голосуванням за купівлю російських реакторів у Болгарії — тоді, за її  словами, теж були такі обіцянки, а з іншого боку — залякування. Також нагадала, що за Міндічгейт ніхто не покараний — фігуранти справи до цього часу сидять в уряді фінмоніторингу.

Політик заявила, що народні депутати мають можливість відновити свою суб'єктність та вимагати в уряду нормальні законопроєкти.

“Ми, як парламент, маємо вимагати нормальних переговорників, які будуть домовлятися про оптимальні речі, а не просто про якусь дурню, адже, бачите, їм хочеться приховати свою вину за Міндічгейт. До цього часу без відповідальності й до цього часу фігуранти не покарані… Це вже переходить абсолютно усі межі, так не може бути. Ви маєте голосувати хоч раз в житті по совісті та враховуючи інтереси української держави, бо держава валиться завдяки вам. Її треба сьогодні рятувати”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепів, за помилки влади знову заплатять українці.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zd519ovV4jQ
