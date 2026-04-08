"Государство рушится": в Раде заявили о подкупе, лжи и манипуляции власти

В Верховной Раде продолжаются дискуссии по рассмотрению и принятию налоговых законопроектов. Некоторые народные избранники выступают резко против таких законодательных инициатив и заявляют, что якобы за голосование нардепам обещали определенные благодарности.

Народная депутат София Федина отметила, что это не впервые Раде предлагают такие обещания.

"Подкуп, ложь и манипуляции – это все, что может предложить власть в то время, когда нужно спасать украинское государство и поддерживать граждан Украины", — подчеркнула народная депутат.

Сообщила, что якобы нардепам, которые голосуют за "кабальные налоговые законопроекты" для граждан Украины, пообещали по 5 млн грн на округ. Эта информация, по ее словам, распространяется в медиа.

"Требую, чтобы соответствующие структуры либо подтвердили, либо опровергли это. Но это не в первый раз, когда нардепам предлагают благодарности за то, что они проголосуют за те или иные абсолютно неприемлемые вещи", — подчеркнула политик.

Нардепка напомнила ситуацию с голосованием за покупку российских реакторов в Болгарии – тогда, по ее словам, тоже были такие обещания, а с другой стороны – запугивание. Также напомнила, что за Миндичгейта никто не наказан — фигуранты дела до сих пор сидят в правительстве финмониторинга.

Политик заявила, что у народных депутатов есть возможность восстановить свою субъектность и требовать от правительства нормальных законопроектов.

"Мы, как парламент, должны требовать нормальных переговорщиков, которые будут договариваться об оптимальных вещах, а не просто о какой-то дураке, ведь, видите ли, им хочется скрыть свою вину за Миндичгейт. До сих пор без ответственности и до сих пор фигуранты не наказаны ... Это уже переходит абсолютно все границы, так быть не может. Вы должны голосовать хоть раз в жизни по совести и учитывая интересы украинского государства, потому что государство рушится благодаря вам. Ее нужно сегодня спасать”, — подытожила она.

