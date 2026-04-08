"Государство рушится": в Раде заявили о подкупе, лжи и манипуляции власти

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде продолжаются дискуссии по рассмотрению и принятию налоговых законопроектов. Некоторые народные избранники выступают резко против таких законодательных инициатив и заявляют, что якобы за голосование нардепам обещали определенные благодарности.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат София Федина отметила, что это не впервые Раде предлагают такие обещания.
Сообщила, что якобы нардепам, которые голосуют за "кабальные налоговые законопроекты" для граждан Украины, пообещали по 5 млн грн на округ. Эта информация, по ее словам, распространяется в медиа.
Нардепка напомнила ситуацию с голосованием за покупку российских реакторов в Болгарии – тогда, по ее словам, тоже были такие обещания, а с другой стороны – запугивание. Также напомнила, что за Миндичгейта никто не наказан — фигуранты дела до сих пор сидят в правительстве финмониторинга.
Политик заявила, что у народных депутатов есть возможность восстановить свою субъектность и требовать от правительства нормальных законопроектов.
