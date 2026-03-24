Депутат Власенко заявив, що "складе мандат і піде на фронт": є одна умова

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко заявив, що готовий скласти депутатський мандат і вирушити на фронт, але лише за однієї умови. За його словами, для цього необхідно створити відповідну норму, яка буде прописана в Конституції України.

Сергій Власенко. Фото з відкритих джерел

Сергій Власенко в ефірі "Суспільне" прокоментував можливість участі народних депутатів у бойових діях. За словами депутата, якщо Конституцію України буде змінено, то він готовий піти на фронт. Однак, депутат зауважив, що не певен, чи потрібен він у війську, адже вважає, що буде "хворим солдатом".

"Якщо в Конституції буде написано, що депутат повинен йти на фронт — я складу мандат і піду на фронт. Але я не думаю, що українській армії потрібен такий солдат як я, який останній раз тримав автомат у 1987 році. Якщо вам потрібен старий хворий солдат — окей, ви його отримаєте", — сказав Власенко.

Законодавчі зміни до Конституції потребують підтримки щонайменше 300 депутатів. Водночас станом на березень 2026 року фактична кількість народних депутатів у парламенті становить лише 393, що є рекордно низьким показником за всю історію роботи Верховної Ради і деякі законопроєкти не могли отримати звичайну більшість у 250 голосів від народних депутатів.

