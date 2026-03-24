logo

BTC/USD

70502

ETH/USD

2143.52

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Депутат Власенко заявил, что "сложит мандат и пойдет на фронт": есть одно условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Депутат Власенко заявил, что "сложит мандат и пойдет на фронт": есть одно условие

Депутат Сергей Власенко заявил, что готов пойти на фронт, если изменят Конституцию.

24 марта 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что готов сложить депутатский мандат и отправиться на фронт, но только при одном условии. По его словам, для этого необходимо создать соответствующую норму, прописанную в Конституции Украины.

Сергей Власенко. Фото из открытых источников

Сергей Власенко в эфире "Общественное" прокомментировал возможность участия народных депутатов в боевых действиях. По словам депутата, если Конституция Украины будет изменена, то он готов пойти на фронт. Однако депутат отметил, что не уверен, нужен ли он в армии, поскольку считает, что будет "больным солдатом".

"Если в Конституции будет написано, что депутат должен идти на фронт – я складу мандат и пойду на фронт. Но я не думаю, что украинской армии нужен такой солдат как я, который последний раз держал автомат в 1987 году. Если вам нужен старый больной солдат – окей, вы его получите", – сказал Власенко.

Законодательные изменения в Конституцию нуждаются в поддержке не менее 300 депутатов. В то же время по состоянию на март 2026 фактическое количество народных депутатов в парламенте составляет лишь 393, что является рекордно низким показателем за всю историю работы Верховной Рады и некоторые законопроекты не могли получить обычное большинство в 250 голосов от народных депутатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил народным депутатам мобилизацией и отправкой на фронт, если они не будут выполнять свои обязанности в ВР.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко показал непристойный жест во время выступления Тимошенко в ВР.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости