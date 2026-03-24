Депутат Власенко заявил, что "сложит мандат и пойдет на фронт": есть одно условие

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что готов сложить депутатский мандат и отправиться на фронт, но только при одном условии. По его словам, для этого необходимо создать соответствующую норму, прописанную в Конституции Украины.

Сергей Власенко в эфире "Общественное" прокомментировал возможность участия народных депутатов в боевых действиях. По словам депутата, если Конституция Украины будет изменена, то он готов пойти на фронт. Однако депутат отметил, что не уверен, нужен ли он в армии, поскольку считает, что будет "больным солдатом".

"Если в Конституции будет написано, что депутат должен идти на фронт – я складу мандат и пойду на фронт. Но я не думаю, что украинской армии нужен такой солдат как я, который последний раз держал автомат в 1987 году. Если вам нужен старый больной солдат – окей, вы его получите", – сказал Власенко.

Законодательные изменения в Конституцию нуждаются в поддержке не менее 300 депутатов. В то же время по состоянию на март 2026 фактическое количество народных депутатов в парламенте составляет лишь 393, что является рекордно низким показателем за всю историю работы Верховной Рады и некоторые законопроекты не могли получить обычное большинство в 250 голосов от народных депутатов.

