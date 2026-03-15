Зеленський пригрозив народним депутатам мобілізацією та відправкою на фронт

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що народні депутати під час війни мають виконувати свої обов’язки у Верховній Раді або долучатися до захисту держави на фронті. За словами Зеленського, під час воєнного стану немає місця для пасивності, і депутати, які не працюють у парламенті, можуть бути мобілізовані.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання щодо проблем з голосуванням у Верховній Раді, де частина нардепів не підтримує законопроєкти або взагалі не ходить у ВР. За словами президента, попри те, що в нардепів є бажання скласти мандат, вони мають захищати інтереси держави у парламенті, або на фронті.
Глава держави окремо звернув увагу на ефективність роботи парламенту. На його думку, депутати повинні покращити координацію та підтримку важливих законопроєктів, особливо тих, що стосуються міжнародної фінансової допомоги, співпраці з МВФ та євроінтеграції.
Окремо Зеленський розкритикував опозиційних депутатів.
