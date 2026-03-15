Зеленський пригрозив народним депутатам мобілізацією та відправкою на фронт

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що народні депутати під час війни мають виконувати свої обов’язки у Верховній Раді або долучатися до захисту держави на фронті. За словами Зеленського, під час воєнного стану немає місця для пасивності, і депутати, які не працюють у парламенті, можуть бути мобілізовані.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання щодо проблем з голосуванням у Верховній Раді, де частина нардепів не підтримує законопроєкти або взагалі не ходить у ВР. За словами президента, попри те, що в нардепів є бажання скласти мандат, вони мають захищати інтереси держави у парламенті, або на фронті.

"Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт", — сказав Зеленський.

Глава держави окремо звернув увагу на ефективність роботи парламенту. На його думку, депутати повинні покращити координацію та підтримку важливих законопроєктів, особливо тих, що стосуються міжнародної фінансової допомоги, співпраці з МВФ та євроінтеграції.

Окремо Зеленський розкритикував опозиційних депутатів.

"На жаль, опозиціонери не додають своїх голосів за ті чи інші важливі законопроєкти. Навіть про закони, які не є гострими, завжди доводиться домовлятися з опозиційними силами, довго переконувати, щоб демонструвати єдність, про яку так часто говорять", — додав президент.

