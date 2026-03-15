Зеленський пригрозив народним депутатам мобілізацією та відправкою на фронт
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський пригрозив народним депутатам мобілізацією та відправкою на фронт

Зеленський заявив, що народні депутати під час війни повинні працювати у Раді або бути мобілізовані на фронт.

15 березня 2026, 10:08
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що народні депутати під час війни мають виконувати свої обов’язки у Верховній Раді або долучатися до захисту держави на фронті. За словами Зеленського, під час воєнного стану немає місця для пасивності, і депутати, які не працюють у парламенті, можуть бути мобілізовані.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання щодо проблем з голосуванням у Верховній Раді, де частина нардепів не підтримує законопроєкти або взагалі не ходить у ВР. За словами президента, попри те, що в нардепів є бажання скласти мандат, вони мають захищати інтереси держави у парламенті, або на фронті.

"Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт", — сказав Зеленський.

Глава держави окремо звернув увагу на ефективність роботи парламенту. На його думку, депутати повинні покращити координацію та підтримку важливих законопроєктів, особливо тих, що стосуються міжнародної фінансової допомоги, співпраці з МВФ та євроінтеграції.

Окремо Зеленський розкритикував опозиційних депутатів.

"На жаль, опозиціонери не додають своїх голосів за ті чи інші важливі законопроєкти. Навіть про закони, які не є гострими, завжди доводиться домовлятися з опозиційними силами, довго переконувати, щоб демонструвати єдність, про яку так часто говорять", — додав президент. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкритикував рішення США про санкції.

Також "Коментарі" писали, що десятки депутатів "Слуги народу" готуються скласти мандати.



