“Далі тільки хаос”: нардеп вказав, що призведе до втрати країни

Ситуація у передмісті Києва, де нібито утримували чоловіків, показала чимало значних проблем.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, вся ця історія про справедливість та про закон. Політик вказав на декілька принципових моментів:

1. Терміни служби. За його словами, це база з якої слідують всі інші проблеми.

“Люди воюють вже майже П’ЯТЬ РОКІВ. Пʼять! А багато хто й більше. Без жодної дати повернення. І приречені ще невідомо на скільки. Від цього і ставлення до них — як до кріпаків чи рабів. Хто добровільно захоче здати себе в довічне рабство?”, — зауважив політик.

2. Мобілізація.

“Бусифікація не просто дійшла до абсурду, а набула найогидніших форм. Сьогодні будь-кого можна схопити посеред вулиці, запхати в бус і вивезти куди завгодно. Бити і тримати на підвалі проти його волі. І ЦЕ НАЧЕ МАЄ БУТИ НОРМАЛЬНО. Бо “це ж мобілізація”, — зауважив народний депутат.

Політик наголосив, що на кожному засіданні ТСК є такі історії — підвали, побиття, люди, яких рідні не можуть знайти по кілька днів. І багато інших жахливих речей.

“Нормалізація насильства проти власних громадян не може бути нормальною”, — переконаний парламентар.

3. Найстрашніше, наголосив політик.

“Через усе це в країні зникає відчуття закону — у військових, У цивільних. У всіх. А коли люди перестають вірити в закон, далі тільки хаос. Це шлях у дуже поганий сценарій. І ми вже на ньому”, — попередив нардеп.

За його словами, зараз потрібно зробити наступне:

Чіткі терміни служби

Розформування ТЦК

Повернення закону. Покарання всіх причетних до нормалізації насильства проти власних громадян, без винятків.

“Без справедливості не буде ні армії, ні тилу. Ні, зрештою, і країни”, — попередив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Гончаренко заявив через скандал під Києвом.