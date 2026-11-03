"Дальше только хаос": нардеп указал, что приведет к потере страны

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Кречмаровская Наталия
Ситуация в пригороде Киева, где якобы содержались мужчины, показала немало значительных проблем.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, вся эта история о справедливости и законе. Политик указал на несколько важных моментов:
1. Сроки службы. По его словам, это база, из которой следуют все другие проблемы.
2. Мобилизация.
Политик подчеркнул, что на каждом заседании ВСК есть такие истории – подвалы, избиения, люди, которых родные не могут найти по несколько дней. И многие другие ужасные вещи.
3. Самое страшное, подчеркнул политик.
По его словам, сейчас нужно сделать следующее:
Четкие сроки службы
Расформирование ТЦК
Возвращение закона. Наказание всех причастных к нормализации насилия против собственных граждан без исключений.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко заявил из-за скандала под Киевом.