"Дальше только хаос": нардеп указал, что приведет к потере страны

Ситуация в пригороде Киева, где якобы содержались мужчины, показала немало значительных проблем.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, вся эта история о справедливости и законе. Политик указал на несколько важных моментов:

1. Сроки службы. По его словам, это база, из которой следуют все другие проблемы.

"Люди воюют уже почти ПЯТЬ ЛЕТ. Пять! А многие и больше. Без всякой даты возвращения. И обречены еще неизвестно на сколько. От этого и отношение к ним — как к крепостным или рабам. Кто добровольно захочет сдать себя в пожизненное рабство?", — отметил политик.

2. Мобилизация.

"Бусификация не просто дошла до абсурда, а приобрела самые отвратительные формы. Сегодня кого можно схватить посреди улицы, запихать в бус и вывезти куда угодно. Бить и держать на подвале против его воли. И ЭТО ВРОДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОРМАЛЬНО. Потому что "это же мобилизация", — отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что на каждом заседании ВСК есть такие истории – подвалы, избиения, люди, которых родные не могут найти по несколько дней. И многие другие ужасные вещи.

"Нормализация насилия против собственных граждан не может быть нормальной", — убежден парламентарий.

3. Самое страшное, подчеркнул политик.

"Из-за всего этого в стране исчезает чувство закона — у военных, у гражданских. Во всех. А когда люди перестают верить в закон, дальше только хаос. Это путь в очень плохой сценарий. И мы уже на нем", — предупредил нардеп.

По его словам, сейчас нужно сделать следующее:

Четкие сроки службы

Расформирование ТЦК

Возвращение закона. Наказание всех причастных к нормализации насилия против собственных граждан без исключений.

"Без справедливости не будет ни армии, ни тыла. Нет, в конце концов, и страны", – предупредил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко заявил из-за скандала под Киевом.