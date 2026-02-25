"Цілувати в одне місце Путіна": Зеленський пояснив, чому Росія хоче вибори в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія просуває тему виборів в Україні, розраховуючи на прихід до влади більш лояльного до Кремля керівництва. За його словами, це хибне уявлення в РФ, і українці навряд чи виберуть проросійського кандидата під час виборів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю ARD розповів, що в РФ не втрачають бажання змінити політичне керівництво України. За його словами, Кремль хоче бачити своїх маріонеток в Україні.

"Вони не втрачають бажання, на мій погляд прибрати мене. З того, що ми розуміємо. Хоча, звідки така впевненість, що якщо мене не буде, то прийде людина, яка буде проросійська. Можна по-різному говорити, можуть бути різні виклики всередині держави, але хто сказав, що президентом буде людина, яка буде цілувати в одне місце Путіна? Навряд чи", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що питання виборів залишається чутливим у воєнний час. Зеленський підтвердив готовність до їх проведення за умови гарантування безпеки та дотримання законодавства. Водночас Зеленський зауважив, що рішення про його особисту участь у виборах після закінчення війни поки не ухвалене.

