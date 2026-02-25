logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 "Целовать в одно место Путина": Зеленский объяснил, почему Россия хочет выборы в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Целовать в одно место Путина": Зеленский объяснил, почему Россия хочет выборы в Украине

Зеленский заявил, что Россия надеется на приход пророссийского президента после выборов в Украину.

25 февраля 2026, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продвигает тему выборов в Украине, рассчитывая на приход к власти более лояльного к Кремлю руководства. По его словам, это заблуждение в РФ, и украинцы вряд ли выберут пророссийского кандидата во время выборов.

"Целовать в одно место Путина": Зеленский объяснил, почему Россия хочет выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью ARD рассказал, что в РФ не теряют желания сменить политическое руководство Украины. По его словам, Кремль хочет видеть своих марионеток в Украине.

"Они не теряют желания, на мой взгляд убрать меня. Из того, что мы понимаем. Хотя, откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийским. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что президентом будет человек, который будет целовать в одно место Путина? Вряд ли", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что вопрос выборов остается чувствительным в военное время. Зеленский подтвердил готовность к их проведению при условии обеспечения безопасности и соблюдения законодательства. В то же время Зеленский отметил, что решение о его личном участии в выборах после окончания войны пока не принято.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал заявление об участии в выборах в Украине. Как пояснил бывший главнокомандующий ВСУ, пока идет война в Украине, он не думает об участии в выборах.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин придумал новую причину, чтобы сорвать переговоры Украины, США и РФ. Глава Кремля обвинил Киев в подготовке новых атак в Черном море.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RgQPxs2ioF0
Теги:

Новости

Все новости