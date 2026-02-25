Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продвигает тему выборов в Украине, рассчитывая на приход к власти более лояльного к Кремлю руководства. По его словам, это заблуждение в РФ, и украинцы вряд ли выберут пророссийского кандидата во время выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью ARD рассказал, что в РФ не теряют желания сменить политическое руководство Украины. По его словам, Кремль хочет видеть своих марионеток в Украине.
Президент также отметил, что вопрос выборов остается чувствительным в военное время. Зеленский подтвердил готовность к их проведению при условии обеспечения безопасности и соблюдения законодательства. В то же время Зеленский отметил, что решение о его личном участии в выборах после окончания войны пока не принято.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал заявление об участии в выборах в Украине. Как пояснил бывший главнокомандующий ВСУ, пока идет война в Украине, он не думает об участии в выборах.
Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин придумал новую причину, чтобы сорвать переговоры Украины, США и РФ. Глава Кремля обвинил Киев в подготовке новых атак в Черном море.