"Целовать в одно место Путина": Зеленский объяснил, почему Россия хочет выборы в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продвигает тему выборов в Украине, рассчитывая на приход к власти более лояльного к Кремлю руководства. По его словам, это заблуждение в РФ, и украинцы вряд ли выберут пророссийского кандидата во время выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью ARD рассказал, что в РФ не теряют желания сменить политическое руководство Украины. По его словам, Кремль хочет видеть своих марионеток в Украине.

"Они не теряют желания, на мой взгляд убрать меня. Из того, что мы понимаем. Хотя, откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийским. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что президентом будет человек, который будет целовать в одно место Путина? Вряд ли", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что вопрос выборов остается чувствительным в военное время. Зеленский подтвердил готовность к их проведению при условии обеспечения безопасности и соблюдения законодательства. В то же время Зеленский отметил, что решение о его личном участии в выборах после окончания войны пока не принято.

