Чому заговорили про Терехова, як нового прем’єра: що задумав Зеленський

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Кравцев Сергей
У кулуарних дискусіях навколо майбутньої “прем’єріади” дедалі частіше звучить думка, що уряду потрібні не просто нові обличчя, а люди з унікальним, екстремальним досвідом управління. Якщо оцінювати кандидатів суто за критерієм ефективності, то Ігор Терехов наразі є, по факту, найкращим антикризовим менеджером в Україні та ідеальним кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Про це розповів політичний експерт Віктор Таран.
Ігор Терехов. Фото: із відкритих джерел
Політолог зазначив, Терехову вдалося те, що багато хто вважав неможливим: повністю стабілізувати та чітко організувати життя величезного прифронтового мегаполіса в умовах безпосередньої близькості до лінії фронту та щоденних повітряних атак. Це готова модель виживання, яку потрібно масштабувати на всю державу.
За його словами, потрібно сюди додати системну підтримку ВПО та масштабні програми соціального захисту для всіх містян. Це саме те, запит на що зараз є у кожного українця.
Експерт уточнює, втім, у цій ідеальній картині є один серйозний контраргумент, який зараз активно обговорюють у кулуарах. Проблема в тому, що Терехова прямо зараз просто немає ким замінити у критично важливому для оборони та економіки Харкові. Місто тримається на його особистій системі управління та авторитеті. Для того, щоб перевести його на роботу в Кабмін, знадобиться певний час для підготовки якісної заміни. Жоден інший регіональний чи навіть національний менеджер або політик “з колес”, без серйозної підготовки, просто не впорається з управлінням таким складним, стратегічним прифронтовим, а фактично воєнним, містом. І на Банковій це чудово розуміють.
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