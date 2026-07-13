Чому заговорили про Терехова, як нового прем’єра: що задумав Зеленський

У кулуарних дискусіях навколо майбутньої “прем’єріади” дедалі частіше звучить думка, що уряду потрібні не просто нові обличчя, а люди з унікальним, екстремальним досвідом управління. Якщо оцінювати кандидатів суто за критерієм ефективності, то Ігор Терехов наразі є, по факту, найкращим антикризовим менеджером в Україні та ідеальним кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Про це розповів політичний експерт Віктор Таран.

Ігор Терехов. Фото: із відкритих джерел

Політолог зазначив, Терехову вдалося те, що багато хто вважав неможливим: повністю стабілізувати та чітко організувати життя величезного прифронтового мегаполіса в умовах безпосередньої близькості до лінії фронту та щоденних повітряних атак. Це готова модель виживання, яку потрібно масштабувати на всю державу.

"Харківський досвід Терехова – це не лише про утримання позицій, а ціла низка унікальних управлінських ноу-хау, які зараз життєво необхідні всій Україні. По-перше, це реальна децентралізація критичної інфраструктури, що рятує місто від блекаутів. По-друге, створення спільного з IT-кластером оперативного центру реагування, який забезпечує безперебійну роботу всіх міських служб у режимі 24/7. По-третє, феномен “підземного урбанізму” (від шкіл до безпечних просторів). І найголовніше — формування потужного міського патріотизму: бізнес і жителі свідомо залишаються та працюють у Харкові, попри ризики", – зазначив експерт.

За його словами, потрібно сюди додати системну підтримку ВПО та масштабні програми соціального захисту для всіх містян. Це саме те, запит на що зараз є у кожного українця.

Експерт уточнює, втім, у цій ідеальній картині є один серйозний контраргумент, який зараз активно обговорюють у кулуарах. Проблема в тому, що Терехова прямо зараз просто немає ким замінити у критично важливому для оборони та економіки Харкові. Місто тримається на його особистій системі управління та авторитеті. Для того, щоб перевести його на роботу в Кабмін, знадобиться певний час для підготовки якісної заміни. Жоден інший регіональний чи навіть національний менеджер або політик “з колес”, без серйозної підготовки, просто не впорається з управлінням таким складним, стратегічним прифронтовим, а фактично воєнним, містом. І на Банковій це чудово розуміють.

"Від себе додам ще один, хоч і неочевидний, контраргумент: а чи треба це призначення самому Ігорю Олександровичу, у якого, виходячи з постійно зростаючого рейтингу, перспективи явно ширші?..", – зазначив експерт.

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