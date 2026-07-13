Почему заговорили о Терехове, как о новом премьере: что задумал Зеленский

В кулуарных дискуссиях вокруг предстоящей "премьеры" все чаще звучит мнение, что правительству нужны не просто новые лица, а люди с уникальным, экстремальным опытом управления. Если оценивать кандидатов сугубо по критерию эффективности, то Игорь Терехов является, по факту, лучшим антикризисным менеджером в Украине и идеальным кандидатом на должность премьер-министра. Об этом рассказал политический эксперт Виктор Таран.

Игорь Терехов. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, что Терехову удалось то, что многие считали невозможным: полностью стабилизировать и четко организовать жизнь огромного прифронтового мегаполиса в условиях непосредственной близости к линии фронта и ежедневных воздушных атак. Это готовая модель выживания, которую нужно масштабировать по всему государству.

"Харьковский опыт Терехова – это не только содержание позиций, а целый ряд уникальных управленческих ноу-хау, которые сейчас жизненно необходимы всей Украине. Во-первых, это реальная децентрализация критической инфраструктуры, избавляющая город от блекаутов. Во-вторых, создание совместного с IT-кластером оперативного центра реагирования, обеспечивающего бесперебойную работу всех городских служб в режиме 24/7. В-третьих, феномен "подземного урбанизма" (от школ до безопасных пространств). И самое главное – формирование мощного городского патриотизма: бизнес и жители сознательно остаются и работают в Харькове, несмотря на риски", – отметил эксперт.

По его словам, нужно сюда добавить системную поддержку ВПЛ и масштабные программы социальной защиты для всех горожан. Это именно то, запрос на что сейчас есть у каждого украинца.

Эксперт уточняет, впрочем, в этой идеальной картине один серьезный контраргумент, который сейчас активно обсуждают в кулуарах. Проблема в том, что Терехова прямо сейчас просто не кем заменить в критически важном для обороны и экономики Харькове. Город держится на личной системе управления и авторитете. Для того чтобы перевести его на работу в Кабмин, понадобится определенное время для подготовки качественной замены. Никакой другой региональный или даже национальный менеджер или политик "с колес", без серьезной подготовки, просто не справится с управлением таким сложным, стратегическим прифронтовым, а фактически военным городом. И на Банковой это отлично понимают.

"От себя добавлю еще один, хоть и неочевидный, контраргумент: а нужно ли это назначение самому Игорю Александровичу, у которого исходя из постоянно растущего рейтинга перспективы явно шире?..", – отметил эксперт.

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