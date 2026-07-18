Чому виник скандал навколо Федорова: яке відчуття втратив Зеленський

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Кравцев Сергей
Відверто напружує перетворення Михайла Федорова на ідола, але ідеї завжди мають мати символ – уособлення. Тож це закономірно. Так само, як і те, що згодом це стане його прокляттям. Валерій Залужний не дасть збрехати. Про це розповів глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян.
Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: із відкритих джерел
Експерт зазначив, за іронією долі, саме Михайло Федоров створив для Володимира Зеленського його особистий "стадіон так стадіон". Зеленський дедалі більше ставав "системним", обростав компромісами та зобов’язаннями, а отже — "несправжнім". Втрачав відчуття вулиці, яке колись мав і, можливо, ще має.
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Також видання "Коментарі" повідомляло – колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що після своєї відставки отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського продовжити роботу в його команді радником. Проте, за словами екс-міністра, він відмовився від цієї ініціативи.