Почему возник скандал вокруг Федорова: какое чувство потерял Зеленский

Откровенно напрягает превращение Михаила Федорова в идола, но идеи всегда должны иметь символ – олицетворение. Это закономерно. Так же, как и то, что впоследствии это станет его проклятием. Валерий Залужный не даст соврать. Об этом рассказал глава платформы "Единый координационный центр", политолог Олег Саакян.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, по иронии судьбы именно Михаил Федоров создал для Владимира Зеленского его личный "стадион да стадион". Зеленский все больше становился "системным", обрастал компромиссами и обязательствами, а значит – "ненастоящим". Терял чувство улицы, которое когда-то испытывал и, возможно, еще имеет.

Конечно, на стороне Федорова сейчас и хайп, и надежда, и технологии SMM и коммуникации. В этом они невероятны, хотя и роют яму на завтра и ставят трамплин, но ключевое – в другом: Федоров и Сырский являются лишь символами двух сторон Зеленского и этического выбора, который он делает. Это не о Федорове. Это не о Сырском. Это о Зеленском: о том, кем он есть, кем его видит общество и кем он видит себя сам", – отметил Олег Саакян.

Читайте на портале "Комментарии" — протесты открыли новую интригу: станет ли Федоров украинским "Зеленским 2.0". Эксперты подробно проанализировали оживленно обсуждаемую СМИ ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало — бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что после своей отставки получил предложение от президента Владимира Зеленского продолжить работу в его команде советником. Однако, по словам экс-министра, он отказался от этой инициативы.



