Чому відставка Кравченка – це удар по Зеленському: що тепер буде з монобільшістю

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України, назвавши це "свідомим політичним рішенням". Після цього стало актуальним питання – чи побачимо ми переформатування більшості в Раді? Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, Кримінальний кодекс України написано так, що головною фігурою всіє силової системи є генпрокурор. Втрата Зеленським генпрокурора — це остаточна втрата можливості системно впливати на силовиків.

"Починаючи з 1996-97 років у нас була створена система в якій держава трималася на двох головних стовпах. Перший – силовики (які переважно орієнтувалися на діючого президента і тільки в часи Ющенка президент практично повністю і без бою віддав цей вплив регіоналам). Другий – регіональні еліти, які завжди домовлялися з Києвом і змінювали свою політичну орієнтацію при чергових змінах в Києві. Бюрократія завжди була додатком до одного із цих двох стовпів", – зазначив політолог.

На його думку, відставка Кравченка – це удар по можливостям Зеленського не лише в прокуратурі, а взагалі в усіх силових структурах, які досі номінально ніби орієнтуються на нього.

Вадим Денисенко пояснює, по суті, зараз єдиним активом Зеленського є така-сяка більшість у Верховній Раді. Ключове питання, на яке зараз немає відповіді – що буде далі з цією більшістю. Власне, присутність Арахамії на розмові президента з Кравченком якраз показує роль парламенту.

"По суті, ми маємо дві опції: спроба ще раз консолідувати парламент під президента; спроба створити нову більшість і поставити нового керівника Ради", – вважає експерт.

Денисенко зауважує, станом на зараз відповіді на питання, як будуть розвиватися події нема. Конфігурація Ради така, що без груп і частини Слуг створити нову більшість неможливо. Плюс, питання хто буде новим головою Ради взагалі зараз не обговорюється.

Експерт прогнозує, що в найближчий місяць саме це питання разом з переговорами, буде ключовим в політичному житті країни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – скандал з кол-центрами та будинком у Козині: чому генпрокурор Кравченко подав у відставку.