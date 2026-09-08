Почему отставка Кравченко – это удар по Зеленскому: что теперь будет с монобольшинством

Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины, назвав это "сознательным политическим решением". После этого стал актуальным вопрос – увидим ли мы переформатирование большинства в Раде? Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Уголовный кодекс Украины написан так, что главной фигурой всей силовой системы является генпрокурор. Потеря Зеленским генпрокурором – это окончательная потеря возможности системно влиять на силовиков.

"Начиная с 1996-97 годов у нас была создана система, в которой государство держалось на двух главных столбах. Первый – силовики (в основном ориентировавшиеся на действующего президента и только во времена Ющенко президент практически полностью и без боя отдал это влияние регионалам). Второй – региональные элиты, всегда договаривавшиеся с Киевом и менявшие свою политическую ориентацию при очередных изменениях в Киеве. Бюрократия всегда была дополнением к одному из этих двух столбов", – отметил политолог.

По его мнению, отставка Кравченко – это удар по возможностям Зеленского не только в прокуратуре, а вообще во всех силовых структурах, которые до сих пор номинально ориентируются на него.

Вадим Денисенко объясняет, по сути, сейчас единственным активом Зеленского является кое-какое большинство в Верховной Раде. Ключевой вопрос, на который сейчас нет ответа – что будет дальше с этим большинством. Собственно, присутствие Арахамии на разговоре президента с Кравченко как раз показывает роль парламента.

"По сути, у нас есть две опции: попытка еще раз консолидировать парламент под президента; попытка создать новое большинство и поставить нового руководителя Рады", – считает эксперт.

Денисенко замечает, по состоянию на данный момент ответа на вопрос, как будут развиваться события, нет. Конфигурация Совета такова, что без групп и части Слуг создать новое большинство невозможно. Плюс, вопрос, кто будет новым председателем Рады, вообще сейчас не обсуждается.

Эксперт прогнозирует, что в ближайший месяц именно этот вопрос вместе с переговорами будет ключевым в политической жизни страны.

Также издание "Комментарии" сообщало – скандал с колл-центрами и домом в Козине: почему генпрокурор Кравченко подал в отставку.