Почему отставка Кравченко – это удар по Зеленскому: что теперь будет с монобольшинством

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Кравцев Сергей
Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины, назвав это "сознательным политическим решением". После этого стал актуальным вопрос – увидим ли мы переформатирование большинства в Раде? Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что Уголовный кодекс Украины написан так, что главной фигурой всей силовой системы является генпрокурор. Потеря Зеленским генпрокурором – это окончательная потеря возможности системно влиять на силовиков.
По его мнению, отставка Кравченко – это удар по возможностям Зеленского не только в прокуратуре, а вообще во всех силовых структурах, которые до сих пор номинально ориентируются на него.
Вадим Денисенко объясняет, по сути, сейчас единственным активом Зеленского является кое-какое большинство в Верховной Раде. Ключевой вопрос, на который сейчас нет ответа – что будет дальше с этим большинством. Собственно, присутствие Арахамии на разговоре президента с Кравченко как раз показывает роль парламента.
Денисенко замечает, по состоянию на данный момент ответа на вопрос, как будут развиваться события, нет. Конфигурация Совета такова, что без групп и части Слуг создать новое большинство невозможно. Плюс, вопрос, кто будет новым председателем Рады, вообще сейчас не обсуждается.
Эксперт прогнозирует, что в ближайший месяц именно этот вопрос вместе с переговорами будет ключевым в политической жизни страны.
Также издание "Комментарии" сообщало – скандал с колл-центрами и домом в Козине: почему генпрокурор Кравченко подал в отставку.