Чому в ОП стоїть істерика після статті Залужного: у чому звинувачують генерала
НОВИНИ

Чому в ОП стоїть істерика після статті Залужного: у чому звинувачують генерала

На Банковій вважають, що Залужний вже зібрався на вибори

19 лютого 2026, 06:40
В Офісі президента спостерігається істерика після резонансної статті Валерія Залужного. Підключили навіть Мар’яну Безуглу, яка почала волати, що Залужний йде на вибори. І це попри те, що генерал навіть у статті каже, що під час війни з Росією треба думати про національні інтереси і єдність, а не про вибори. Але схоже, що на Банковій всюди бачать те, на чому схиблені. Таку думку висловив екс-нардеп, політичний аналітик Борис Береза. 

Чому в ОП стоїть істерика після статті Залужного: у чому звинувачують генерала

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

"Тому обслуга ОП, у класичному форматі "Путін пАмАгі", волає, що Залужний йде на вибори. І їм байдуже, що Залужний каже про те, що важливо концентруватися на фронті і виправити помилки. Але в ОП бачать в цьому передвиборчу технологію", – зазначив екс-нардеп.

Він зауважує, краще б було владі стабілізувати фронт, бо не те, що виборів, а взагалі нічого не буде, якщо це не буде зроблено. 

"Хоча істерички і корупціонери можуть думати лише про вибори і бабло, а не про те, як вистояти Україні. Тому тут нічого нового. І це черговий раз доводить, що у кого в пріоритеті", – констатував Борислав Береза.

Читайте також на поталі "Коментарі" — колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше детально розповів про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським. Залужний заявив, що наприкінці 2022 року Служба безпеки України провела обшук у його офісі, який він розцінює як "акт залякування". Крім того, генерал звинуватив президента у провалі контрнаступу 2023 року. Про що говорить інтерв’ю Валерія Залужного? Чому  воно вийшло саме зараз? І чи буде реакція на сказане ОП? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в СБУ прокоментували "рейд" до Залужного у 2022 році.



