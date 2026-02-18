Залужний заговорив: що стоїть за публічним викликом Зеленському

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше детально розповів про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським. Залужний заявив, що наприкінці 2022 року Служба безпеки України провела обшук у його офісі, який він розцінює як "акт залякування". Крім того, генерал звинуватив президента у провалі контрнаступу 2023 року. Про що говорить інтерв’ю Валерія Залужного? Чому воно вийшло саме зараз? І чи буде реакція на сказане ОП? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

Залужному потрібен статус головного опонента Зеленського

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак так прокоментував ситуацію:

"Гучні коментарі Залужного з критикою Зеленського – це політичний сигнал про свою амбіцію на вищу владу. За всіма канонами прихованої виборчої кампанії має бути тригерний момент, який прикує увагу активної частини суспільства до рамкової позиції, яка суттєво вирізняється від попередньої лінії поведінки".

Експерт продовжує, у Залужного було дуже багато зручних і відповідальних моментів раніше, коли він міг розказати про обшуки СБУ чи конкретну вину президента у провалі контрнаступу, але чомусь екс-головком цього не зробив після відставки у лютому 2024-му і не пішов у ва-банк після кадрових пропозицій Єрмака в 2025-му, який за даними видання, міг керувати процесуальною атакою на Залужного у 2022-му.

"Пояснення одне – цю рамку медіакоманда Залужного ймовірно готувала давно в якості стартової та базової ідеї для політичної кампанії. Ну, а одне з провідних західних медіа є зручним майданчиком для охоплення сенсаційного повідомлення. До того ж, у 2025-му Залужний випав з провідного фокусу суспільного інтересу, а будучи послом лише залишався гіпотетичною фігурою української політики у тіні державного апарату, фактично без права на широкі політичні рухи та дії. Це почало позначатись на електоральному рейтингу, який замість ядерного "бронзовіння" та перспективного зростання почав повільно скорочуватись, за рахунок активності інших гравців, які постійно у медійній видимості", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олег Постернак додає, політично Залужному давно потрібен був наступ на електоральному полі і найбільш оптимальним способом зміцнити позиції є розширення за рахунок антиелекторату Зеленського.

"Залужному потрібен статус головного опонента Зеленського. Тому критика президента автоматично знайде відгук в середовищі виборця, який навряд чи проголосував би за Зеленському в наступному виборчому циклі. Також це спроба політично вишикувати, порахувати та збити в ядро своїх потенційних прихильників", – зазначив експерт.

Є ймовірність, що генерал прийняв рішення просто голосно піти у відставку

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко говорить, що інтерв'ю Валерія Залужного в Associated Press претендує на сенсацію. Залужний вперше прямо заявив на публіку про те, що Зеленський і його команда заважали йому під час контрнаступу 2023 року.

"Мовляв, він хотів сконцентрувати всі сили на одному напрямку, Запорізькому, а Зеленський виступав проти цього. І взагалі, що Зеленський всіляко заважав йому займатися своєю справою. Так, в самих фактах нічого нового – ми про це давно знаємо з різних джерел, і не тільки західних. Тут річ саме в прямому публічному озвучуванні – такий собі перетин Рубікону. І головне, що цікавить всіх: чому саме зараз? Чому не раніше? Або не після якихось результатів переговорів?", – зазначив експерт.

За його словами, виглядає так, що Залужний отримав переконливі свідчення, що найближчим часом таки будуть вибори. Не просто ще цього року, а буквально до літа. Це те, про що казав раніше Дональд Трамп.

"Отже, у контексті виборів Залужному вже зараз треба позначити свою позицію щодо основних моментів, зокрема теперішньої влади. Навіть, якщо це вийде конкретний наїзд на самого Зеленського. Гадаю, Зеленський, цей наїзд не пропустить і не пробачить. А ми побачимо, наскільки Зеленський може впливати на прийняття очевидно непопулярних, жорстких політичних рішень. Мається на увазі, чи захистять Залужного наші західні партнери на посаді посла Великобританії? І чи Залужний взагалі розраховував на це, коли давав інтерв’ю. Є ймовірність, що генерал прийняв рішення просто голосно піти у відставку і зайнятись суто підготовкою до передвиборчої кампанії", – констатував експерт.

