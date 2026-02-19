Почему в ОП стоит истерика после статьи Залужного: в чем обвиняют генерала

В офисе президента наблюдается истерика после резонансной статьи Валерия Залужного. Подключили даже Марьяну Безуглу, которая начала взывать, что Залужный идет на выборы. И это, несмотря на то, что генерал даже в статье говорит, что во время войны с Россией нужно думать о национальных интересах и единстве, а не о выборах. Но похоже, что на Банковой повсюду видят то, на чем помешаны. Такое мнение высказал экс-нардеп, политический аналитик Борис Береза.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Поэтому обслуга ОП, в классическом формате "Путин пАмАги", взывает, что Залужный идет на выборы. И им безразлично, что Залужный говорит о том, что важно сконцентрироваться на фронте и исправить ошибки. Но в ОП видят в этом предвыборную технологию", – отметил экс-нардеп.

Он замечает, что лучше бы было властям стабилизировать фронт, потому что не то, что выборов, а вообще ничего не будет, если это не будет сделано.

"Хотя истерички и коррупционеры могут думать только о выборах и бабле, а не о том, как выстоять Украине. Потому здесь ничего нового. И это в очередной раз доказывает, что у кого в приоритете", – констатировал Борислав Береза.

Читайте также на талии "Комментарии" — бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые подробно рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским. Залужный заявил, что в конце 2022 года Служба безопасности Украины провела обыск в его офисе, который он расценивает как акт запугивания. Кроме того, генерал обвинил президента в провале контрнаступления в 2023 году. О чем говорит интервью Валерия Залужного? Почему оно вышло именно сейчас? И будет ли реакция на произнесенное ОП? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

