Чому стала можливою зустріч Зеленського і Порошенка: чи буде тепер діалог про майбутнє

Зустріч президента України Володимира Зеленського т лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенко – це абсолютно природний розвиток подій. Сама зустріч може бути пов'язана з тим, що у парламенті зменшується кількість активних депутатів. І в той же час Порошенко цілком готовий підтримувати всі патріотичні ініціативи. Про це розповів політексперт, кандидат політичних наук, історик Олександр Палій.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Фото: із відкритих джерел

"Думаю, що мова йшла про співпрацю в парламенті в тих питаннях, які є життєво необхідними і важливими для країни. Мені здається, що нинішня влада має в особі Порошенка хорошу опозицію. Тому що вона не вимагає популістичних речей, а вимагає підтримувати армію", – зазначив експерт.

Він уточнив, що й сам Порошенко підтримує армію серйозно своїми коштами. І тому ця співпраця буде досить конструктивна. Від цього виграє країна в цілому.

При цьому Олександр Палій додав, що на Порошенка свого часу правоохоронні органи натравлював Портнов, який фактично працював на Росію. Для чого це робилося перед війною? Швидше за все, щоб посварити патріотичних виборців в середині самої України.

"Буквально, я пам'ятаю, січень-лютий, були такі суди, де збиралися посадити Порошенка і так далі. Різноманітні такі речі. Тобто переслідування були явно політичного характеру для того, щоб розколоти один фронт опору. Тому дуже добре, що обидві сторони, і Зеленський і Порошенко це нарешті зрозуміли", – зазначив Олександр Палій.

Що ж до того, що така зустріч стала можливою, коли головою Офісу президента став Кирило Буданов, то Олександр Палій говорить, що немає інформації, що саме Єрмак заборонв проводиити такі зустрічі раніше. Проте очевидним є факт, що на Банковій все ж таки щось змінилося.

