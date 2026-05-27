У Раді не приховують обурення: сезон літніх страшилок відкрито

Кречмаровская Наталия
Українців попереджають про тривалі відключення світла через підвищення температури повітря. Про це повідомляв і ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що “сезон літніх енергетичних страшилок відкрито”. За його словами якщо будуть ворожі удари, якщо увімкнуть кондиціонери, то може будуть відключення. Однак відключень може й не бути.
Щодо заяв Кудрицького, то нардеп зауважив: неправильно говорити, що генерація зруйнована. Вона не зруйнована, а пошкоджена, і відновлюється, акцентував політик.
За словами народного депутата вже є надлишок сонячної енергії.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що українців попереджають про необхідність підвищити тарифи на енергоресурси. Про майбутні зміни неодноразового говорили і народні депутати, і експерти. Однак деякі тарифи для населення завищені.