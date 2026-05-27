Головна Новини Політика України 2026 У Раді не приховують обурення: сезон літніх страшилок відкрито
У Раді не приховують обурення: сезон літніх страшилок відкрито

Народний депутат Кучеренко прокоментував інформацію про відключення світла влітку

27 травня 2026, 19:41
Кречмаровская Наталия

Українців попереджають про тривалі відключення світла через підвищення температури повітря. Про це повідомляв і ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що “сезон літніх енергетичних страшилок відкрито”. За його словами якщо будуть ворожі удари, якщо увімкнуть кондиціонери, то може будуть відключення. Однак відключень може й не бути. 

“Для мене це просто зараз така перерва на енергетичному фронті. Просто так званим експертам, їм треба нагадувати щось про себе, вони нагадують”, — пояснив політик.

Щодо заяв Кудрицького, то нардеп зауважив: неправильно говорити, що генерація зруйнована. Вона не зруйнована, а пошкоджена, і відновлюється, акцентував політик.

“І відновлюють генерацію як приватні компанії, так і державні компанії. Те, що вони про це не розповідають на кожному розі, правильно роблять. І не треба про це розповідати. І так само атомний блок ремонтується, і вводиться додаткова потужність того ж самого сонця”, — пояснив парламентар.

За словами народного депутата вже є надлишок сонячної енергії. 

“Тому це очевидні речі, і я думаю, не треба зараз ще більше паніки для українців нагнітати. Але в чому погоджуюсь, можливі, якщо там будуть критичні якісь температури, відключення можливо й будуть. Однак нічого кардинального і катастрофічного не буде точно”, — резюмував народний депутат.  

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців попереджають про необхідність підвищити тарифи на енергоресурси. Про майбутні зміни неодноразового говорили і народні депутати, і експерти. Однак деякі тарифи для населення завищені.




Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6489
