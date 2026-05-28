Почему стала возможной встреча Зеленского и Порошенко: будет ли теперь диалог о будущем

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером "Европейской Солидарности" Петром Порошенко – это абсолютно естественное развитие событий. Сама встреча может быть связана с тем, что в парламенте уменьшается количество активных депутатов. И вместе с тем Порошенко полностью готов поддерживать все патриотические инициативы. Об этом рассказал политексперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

"Думаю, что речь шла о сотрудничестве в парламенте в тех вопросах, которые жизненно необходимы и важны для страны. Мне кажется, что нынешняя власть имеет в лице Порошенко хорошую оппозицию. Потому что она не требует популистических вещей, а требует поддерживать армию", – отметил эксперт.

Он уточнил, что и сам Порошенко поддерживает армию серьезно своими средствами. И поэтому это сотрудничество будет достаточно конструктивным. От этого выигрывает страна в целом.

При этом Александр Палий добавил, что на Порошенко в свое время правоохранительные органы натравливал Портнов, фактически работавший на Россию. Зачем это делалось перед войной? Скорее всего, чтобы поссорить патриотических избирателей внутри самой Украины.

"Буквально, я помню, январь-февраль были такие суды, где собирались посадить Порошенко и так далее. Разнообразны такие вещи. То есть преследования были очевидно политического характера для того, чтоб расколоть один фронт сопротивления. Поэтому очень хорошо, что обе стороны, и Зеленский и Порошенко, это наконец-то поняли", – отметил Александр Палий.

Что касается того, что такая встреча стала возможной, когда главой Офиса президента стал Кирилл Буданов, то Александр Палий говорит, что нет информации, что именно Ермак запретил проводить такие встречи раньше. Однако очевиден факт, что на Банковой все же что-то изменилось.

