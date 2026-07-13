Чому насправді Зеленський вирішив прибрати Свириденко: до чого тут підготовка до зими

Звільнення чинної прем’єрки Юлії Свириденко, що активно обговорюється, може бути просто зараз дуже зручним з точки зору зняття відповідальності за підготовку до зими. Про це розповів політичний аналітик, блогер Сергій Марченко.

Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

"Вже зараз можна впевнено казати, що навіть, якщо нам дадуть якісь ракети, їх точно не вистачить, щоб відбити атаки свиномордих на енергетику і теплопостачання взимку. Тому, коли настане капець, Свириденко буде ні при чому, бо ж не дали "закінчити" підготовку до зими. Так само буде "ні при чому" новий премʼєр, який звалить вину на попередників і формально буде правий", – зазначив експерт.

За його словами, єдина слабка ланка в цій формальній логіці високопосадовців, що люди будуть без світла і тепла, бо реально жодних проривних рішень в електропостачанні, а особливо – теплопостачанні абсолютно не проглядається.

На думку аналітика, розмиття відповідальності за підготовку до тяжкої зими – ключова причина заміни 100% лояльного до президента уряду.

"Так що це не просто перестановка ліжок у борделі, а дія з глибшим сенсом", – виставився Марченко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після заяв президента України Володимира Зеленського про майбутню відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в політичних колах активно обговорюють можливих кандидатів на посаду нового глави уряду. Попри те, що офіційного рішення ще не оголошено, вже з'явився перелік основних претендентів.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що остаточного кандидата на посаду нового прем'єр-міністра наразі немає. Водночас, за його словами, серед тих, кого розглядають, є чотири ключові фігури: голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та міський голова Харкова Ігор Терехов.



